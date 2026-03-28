De onderschatte waarde van een baan die je wél gelukkig maakt – en wat je eerst moet proberen vóór je voor meer geld wegloopt.

Een hoger salaris is vaak het belangrijkste argument om van baan te veranderen. In een krappe arbeidsmarkt levert een overstap al snel een opslag van rond de 8 tot 12 procent op, meer dan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging als je blijft zitten. Tegelijkertijd voelt volgens recente Europese peilingen ruim de helft van de werknemers zich onderbetaald en denkt een grote meerderheid aan vertrekken. De verleiding is dus groot – maar het risico ook.

Want geld is niet de enige vorm van beloning. Een baan waarin je je competent voelt, autonomie hebt en plezier ervaart, werkt als een soort ‘psychische vergoeding’: je mentale gezondheid is beter, je bent productiever en je leven buiten het werk loopt vaak soepeler. Dat vertaalt zich op termijn ook in minder kosten en soms zelfs in nieuwe kansen om bij te verdienen.

Voor je vertrekt, kun je daarom eerst aan de knoppen draaien binnen je huidige functie. Onderhandel niet alleen over je basissalaris , maar ook over bonus, reiskosten, opleidingsbudget of een structurele prestatievergoeding. Die secundaire voordelen tikken financieel harder aan dan veel mensen denken. In Nederland is de onderhandelingsruimte bovendien groter geworden door de aanhoudende loonstijgingen en personeelstekorten

„Onderhandelen over flexibiliteit en secundaire voorwaarden levert verrassend vaak meer op dan alleen jagen op een hoger basissalaris.”

Daarnaast kun je flexibiliteit inzetten als een financiële hefboom. Meer thuiswerken scheelt reiskosten, een verschoven werktijd kan opvangkosten drukken en een voorspelbare agenda maakt een betaalde nevenactiviteit haalbaarder. Denk niet alleen aan meer uren, maar ook aan een slimme side gig of passieve inkomsten, zoals verhuur of royalty’s.

Cruciaal is dat je de volledige prijs van een overstap doorrekent. Verhuizen of verder reizen kost geld, tijd en energie; een nieuwe werkgever betekent opnieuw reputatie opbouwen en meer baanonzekerheid, zeker als je als ‘laatste binnen’ ook ‘eerste eruit’ kunt zijn. Nederlandse cijfers laten zien dat werknemers inmiddels iets terughoudender zijn geworden om te switchen, juist nu de spanning op de arbeidsmarkt wat afneemt.

De kern: soms is vertrekken de enige realistische optie. Maar wie een baan heeft die inhoudelijk klopt, doet er verstandig aan eerst alles uit die baan te halen – financieel, organisatorisch en creatief – vóórdat hij die inruilt voor een hoger loonbriefje.