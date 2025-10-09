Opnieuw veel meer huizen te koop gezet, prijsstijging vlakt af

UTRECHT (ANP) - In het derde kwartaal zijn in Nederland opnieuw flink meer woningen te koop gezet. De zomerdip die doorgaans op de huizenmarkt te zien is, bleef dit jaar uit. Het hogere aanbod zorgde ervoor dat de prijsstijging van koopwoningen is afgevlakt, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Het afgelopen kwartaal hebben NVM-makelaars ruim 46.000 bestaande huizen te koop gezet. Dat is het hoogste aantal in een derde kwartaal sinds 2008 en 17 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2024.

Daarnaast werden in juli, augustus en september dit jaar 41.800 woningen verkocht, bijna een vijfde meer. Een groot deel daarvan bestond volgens de makelaarsorganisatie uit zogeheten uitpondwoningen. Dat zijn voormalige huurhuizen die verhuurders verkopen nadat de huurders zijn vertrokken. Meer belasting en strengere huurwetten hebben het minder aantrekkelijk voor hen gemaakt om een woning opnieuw te verhuren. Het zijn vaak wat kleinere appartementen van mindere kwaliteit en een lager energielabel.

Amsterdam

Het grotere aanbod en de uitpondingen hebben geleid tot een kleinere prijsstijging, aldus de NVM. Kopers hebben de afgelopen drie maanden gemiddeld 496.000 euro neergelegd. Dat is 4,8 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal werden huizen juist bijna 1 procent goedkoper.

Door het uitponden van appartementen en kleinere huizen zijn de prijzen in Amsterdam opnieuw licht gedaald, ziet de NVM. Vooral in de noordelijke provincies en in Zeeuws-Vlaanderen stegen de huizenprijzen wel flink.

Lange bouwtijden

De prijzen van nieuwbouwhuizen zijn iets harder gestegen, iets meer dan 5 procent. Gemiddeld betaalden kopers 491.000 euro. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen kwam uit op 6951, 13 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe huizen dat te koop werd gezet bleef ongeveer gelijk op 7226 stuks.

Makelaars stellen dat lange bouwtijden het grootste obstakel zijn voor potentiële kopers. Ook de combinatie van onder andere een zelfbewoningsplicht en inkomenseisen in sommige gemeenten leidt tot onzekerheid en afhakers.

Verder blijven nieuwe woningbouwprojecten last houden van lange vergunningstrajecten, bezwaarprocedures, stikstofregels, krapte op het stroomnet en trage besluitvorming. Een nieuwe regering moet hier iets aan doen, vindt Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Versnel vergunningstrajecten, schrap overbodige regels en bouw waar de vraag het grootst is."