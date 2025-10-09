Idioot steekt tien Almeerse bijenkasten in brand en doodt half miljoen dieren: “Mijn tien volken zijn weg”

Met tranen in zijn ogen kijkt imker Harold Stringer naar de zwartgeblakerde resten in het Beatrixpark in Almere Stad. Waar gisteren nog tien bijenkasten stonden, is nu niets meer over dan as en houtresten. Een half miljoen bijen kwamen om bij de brand , die volgens de politie opzettelijk is aangestoken. Van een verdachte ontbreekt nog elk spoor.

“Mijn tien volken zijn weg!” zegt Stringer aangeslagen tegen Omroep Flevoland. “De gedachte dat iemand dit zou doen, is vreselijk. Ik sta hier altijd zonder problemen met leuk contact met het publiek. Ik kreeg altijd hele positieve reacties.”

De imker, die al negen jaar bijenkasten had in het park, werd via zijn telefoon gewaarschuwd voor de brand. Zijn kasten stonden op pallets achter een hekje met een afdakje; allemaal compleet verwoest. “Ik heb er nog nooit een klacht over gehad en mijn telefoonnummer hangt gewoon bij de bijenkasten.”

Volgens Stringer is het Beatrixpark vaker toneel van brandjes, maar meestal gaat het om speeltoestellen aan de andere kant van het park. “Dit is juist het rustige deel van het bos”, legt hij uit. Een dag later hangt de geur van verbrand hout nog in de lucht, terwijl Aziatische hoornaars rondzoemen op zoek naar restjes honing.

De imker schat de schade op ongeveer 7.000 euro. “Die volken krijg je echt niet zomaar terug”, zegt hij. Vrienden hebben hem aangeraden een crowdfundingsactie op te zetten om opnieuw te kunnen beginnen, maar Stringer twijfelt nog. “Ik weet niet hoe dat precies werkt”, zegt hij verslagen. “Mijn volken waar ik al die jaren aan heb gewerkt ben ik voorgoed kwijt.”

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.