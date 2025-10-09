Israëlische financiënminister gaat tegen vredesplan Gaza stemmen

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich zegt tegen een staakt-het-vuren met Hamas te zullen stemmen. Premier Benjamin Netanyahu legt de deal donderdagmiddag na de officiële ondertekening voor aan zijn veiligheidskabinet en regering. Smotrich is echter kritisch en stelt dat Hamas vernietigd moet worden na de terugkeer van gijzelaars uit Gaza.

Smotrich reageerde eerder al negatief op het twintigpuntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij schreef op X dat het stoppen van aanvallen op de Gazastrook een ernstige fout zou zijn.

De minister dreigde deze keer niet de coalitieregering van Netanyahu te laten vallen.