Pas op met aanbiedingen: waarom 1+1 gratis je juist bakken met geld kost

Met een mandje vol aanbiedingen loop je trots de supermarkt uit. Bonus gescoord, slim ingekocht, goed bezig. Tot je thuis de bon bekijkt en denkt: hoezo ben ik zoveel geld kwijt? Welkom in de wondere wereld van de supermarktpsychologie, waar jij denkt dat je slim inkopen doet, terwijl je portemonnee langzaam leeg raakt.

Het woord ‘gratis’ doet iets raars met mensen. Zodra we het zien, schakelt ons rationele denkvermogen zichzelf zo ongeveer uit. Gedragsexperts noemen dat het Zero Price Effect: iets wat niets kost, voelt automatisch aantrekkelijker dan iets waar je wél voor moet betalen, zelfs als het uiteindelijk nauwelijks voordeel oplevert.

Dat komt doordat ons brein nog altijd geprogrammeerd staat op schaarste. Ooit moesten we voedsel verzamelen voordat een ander ermee vandoor ging; tegenwoordig slaan we vier flessen douchegel in omdat er '2+2 gratis' aan het schap hangt. Niet meedoen voelt bijna alsof je een unieke kans laat liggen. En precies dat gevoel zorgt ervoor dat je sneller en meer koopt dan je eigenlijk van plan was.

Neem die luxe shampoo van negen euro per fles. Met een tweede gratis lijkt het ineens een buitenkansje. Maar reken je het terug, dan betaal je nog steeds 4,50 euro per stuk, exact hetzelfde bedrag als het huismerk ernaast. Alleen loop je nu wel met een halve voorraadkast naar buiten.

De slimme trucs waarmee supermarkten je verleiden

Supermarkten weten precies hoe ze jouw aandacht moeten trekken. Achter vrijwel iedere aanbieding zit een psychologische strategie.

1. Eerst duur maken, daarna goedkoop laten lijken

Veel producten hebben buiten acties om een opvallend hoge prijs. Dat gebeurt bewust. Door een product eerst stevig aan de prijs te maken, lijkt een aanbieding later veel aantrekkelijker. Twee verpakkingen voor dezelfde prijs voelt als winst, terwijl je zonder actie waarschijnlijk helemaal niet zoveel had gekocht.

2. Tijdsdruk creëren

“Alleen vandaag”, “laatste kans” of “maximaal vier per klant”: het zijn klassieke manieren om je onder druk te zetten. Zodra je denkt dat iets straks weg is, neemt je impuls het over van logica. Ineens voelt een voorraad afbakbrood voor drie weken als een noodzakelijke investering.

3. De korting ergens anders terugpakken

Die spectaculaire aanbiedingen worden natuurlijk niet uit pure liefdadigheid gegeven. Winkels verdienen het geld vaak terug op producten waar je minder op let: vuilniszakken, kruiden, pasta, wc-papier. Kleine prijsstijgingen vallen nauwelijks op, maar samen zorgen ze ervoor dat je kassabon ongemerkt hoger uitvalt.

Waarom aanbiedingen je juist meer laten uitgeven

Onderzoek laat zien dat consumenten tijdens actieperiodes gemiddeld meer geld spenderen dan ze vooraf van plan waren. Dat komt niet alleen doordat je extra producten koopt, maar ook omdat aanbiedingen je het gevoel geven dat je ruimte hebt om meer mee te nemen.

En ondertussen bereikt de supermarkt precies wat die wil: jij raakt gewend aan een bepaald merk. De volgende keer betaal je waarschijnlijk zonder nadenken de volle prijs.

Zo trap je er minder snel in

Wil je slimmer boodschappen doen? Dan helpen deze drie regels verrassend goed:

Koop alleen wat je vooraf écht nodig had.

Vergelijk altijd de prijs per kilo of liter, niet alleen de actieprijs.

Wees kritisch op aanbiedingen van verse producten die snel bederven.

Want die gratis tweede verpakking voelt misschien als winst, maar niet als de helft uiteindelijk in de prullenbak belandt.