Rundvlees wordt steeds duurder: Waarom betalen we zoveel voor onze biefstuk?

De prijzen van rundvlees zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. Consumenten betalen in oktober 2025 maar liefst 33,5 procent meer
voor rundvlees dan een jaar geleden. De consumentenprijsindex voor rundvlees bereikte in juli 2025 een niveau van 165 punten, een stijging van 31 procent vergeleken met juli 2024.
De krimpende veestapel als hoofdoorzaak
De belangrijkste oorzaak van de stijgende rundvleesprijzen is de krimpende veestapel in Nederland en Europa
. Door strengere milieuregels en stikstofmaatregelen moeten boeren hun veestapel flink inkrimpen. In sommige gevallen worden boeren zelfs uitgekocht door de overheid via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Deze boeren stoppen dan helemaal met veehouderij of maken noodgedwongen de overstap naar andere vormen van landbouw.
Het aantal runderen in Nederland daalt al een tijdje en het einde is nog niet in zicht. Minder dieren betekent simpelweg minder vlees
, terwijl de vleesconsumptie niet afneemt. Hierdoor raakt het aanbod en de vraag uit balans, wat een prijsverhoging tot gevolg heeft.
Het blauwtongvirus slaat hard toe
Een tweede belangrijke factor is de uitbraak van het blauwtongvirus (BTV-3) in 2024, die een grote impact heeft gehad op de veestapel. Koeien die besmet raken hebben een verminderde weerstand en zijn minder vruchtbaar, waardoor er naar schatting 15 procent minder kalveren ter wereld komen. In 2024 resulteerde dit in ruim 5.000 meer dode geiten en vergelijkbare problemen bij runderen.
Hoewel sinds het voorjaar van 2025 drie vaccins tegen het blauwtongvirus beschikbaar zijn, blijft het virus een belangrijk aandachtspunt binnen de Nederlandse veehouderij. Experts waarschuwen dat de kans op virusverspreiding vanaf juli 2025 sterk zal toenemen, vooral tijdens de piekperiode van juli en augustus.
Wereldwijde schaarste versterkt het probleem
De problemen in Nederland
staan niet op zichzelf. Ook in landen als Brazilië, de Verenigde Staten, China en Nieuw-Zeeland daalt de rundvleesproductie. In de Verenigde Staten heeft extreme droogte geleid tot de kleinste rundveestapel sinds de jaren vijftig. Deze wereldwijde tekorten aan rundvlees drijven de internationale prijzen op en maken import duurder.
Daarnaast zorgen warmere zomers en droogte in landen buiten de EU voor lagere veevoerproductie. Dit betekent minder beschikbaar voer voor de dieren, waardoor er minder vleesrunderen beschikbaar zijn. Het aantal runderslachtingen in Nederland ligt ondanks de hogere prijzen in juli 2025 bijna 9 procent lager dan in dezelfde periode in 2024.
Politieke maatregelen en subsidies verdwijnen
De vleesveesector staat onder druk door het ontmantelen van de sector. Subsidies gaan omlaag en grondprijzen stijgen, terwijl er andere mogelijkheden zijn voor het gebruik van landbouwgrond. Dit ontmoedigingsbeleid zorgt ervoor dat veehouders minder investeren in vleesrunderen, wat de druk op de prijzen verder verhoogt.
Tussen 2020 en januari 2025 stegen de consumentenprijzen voor rundvlees in Nederland met 88 procent
volgens de universiteit van Wageningen. Deze enorme stijging is volgens critici het resultaat van doelbewust politiek beleid om de veestapel te verkleinen.
Jongere slachtleeftijd en minder productie per dier
Een andere belangrijke factor is dat runderen steeds jonger worden geslacht, wat resulteert in een lager slachtgewicht
en dus minder vleesproductie per dier. Deze trend versterkt de schaarste op de markt nog verder. Tegelijkertijd neemt de productiviteit van melkkoeien toe, waardoor er minder koeien nodig zijn om dezelfde hoeveelheid melk te produceren. Dit betekent automatisch ook minder runderen voor vleesproductie.
Toekomst: prijzen blijven stijgen
De verwachting is dat de prijzen voorlopig hoog blijven. Volgens Rabobank blijven de wereldwijde rundvleesprijzen in het tweede kwartaal van 2025 verder stijgen. Het aanbod van slachtrunderen blijft laag, waardoor vleesverwerkers meer moeten bieden om de slachthaken te vullen.
Enkele grote spelers in de sector melden dat de verkoop van rundvlees in Nederland tegen 2025 met 10 tot 20 procent zal dalen in volume door de hoge prijzen. Vooralsnog lukt het de verwerkers wel om deze prijzen door te berekenen aan de consument. De rundvleesmarkt kenmerkt zich op dit moment door een wereldwijd laag aanbod van runderen en een stabiele vraag naar slachtvee.