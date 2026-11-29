Oud en nieuw 2026 is de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen klein F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, mag nog. Dat het buiten daardoor helemaal stil blijft, verwacht vrijwel niemand.

Wie op 1 januari een zwartgeblakerde gevel of een gesmolten bumper aantreft, wil vooral weten wie dat betaalt. Het antwoord hangt af van je polis, en van de vraag of je zelf het vuurwerk afstak.

Slachtoffer van andermans vuurwerk

Raakt je huis of auto beschadigd door illegaal vuurwerk van een ander, dan ben je in principe gewoon verzekerd. Dat het vuurwerk verboden was, sluit dekking voor jou als slachtoffer niet uit.

Je eigen verzekeraar vergoedt de schade als die binnen je polis valt. Daarna kan de verzekeraar proberen het geld terug te halen bij de dader.

Dat het vuurwerk verboden was, is het probleem van de afsteker, niet van het slachtoffer.

Je huis en je spullen

Brand- en ontploffingsschade aan de woning valt meestal onder de opstalverzekering. Schade aan losse spullen, zoals een verbrand gordijn of een gat in je jas, valt meestal onder de inboedelverzekering.

Schroei- en smeltschade is niet bij elke verzekeraar meeverzekerd. Ook het eigen risico verschilt per polis.

Je auto

Heb je alleen WA, dan krijg je vuurwerkschade aan je eigen auto niet vergoed. Met beperkt casco of allrisk is brandschade door vuurwerk doorgaans wel gedekt. Een gebarsten ruit valt vaak ook onder beperkt casco.

Lakschade en opzettelijke vernieling vallen meestal alleen onder allrisk. Zo'n claim kan schadevrije jaren kosten. Een brandschade heeft daar meestal geen gevolgen voor.

Is de dader bekend, dan kun je de schade op hem verhalen. Met alleen WA is dat de enige manier om je geld terug te zien.

Letsel

Medisch noodzakelijke zorg bij vuurwerkletsel vergoedt de zorgverzekering gewoon, ook nu het verbod geldt. Het eigen risico gaat er wel af.

Ben je gewond geraakt door vuurwerk van een ander, dan kun je mogelijk een schadevergoeding van de veroorzaker eisen. Heb je een ongevallenverzekering, dan keert die bij blijvend letsel een vast bedrag uit.

Zelf illegaal afgestoken

Wie zelf verboden vuurwerk afsteekt, staat er een stuk slechter voor. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans schade die je per ongeluk bij een ander veroorzaakt, maar niet altijd schade door opzet, bewuste roekeloosheid of strafbaar handelen.

Keert de verzekeraar wel uit aan het slachtoffer, dan kan hij dat bedrag op jou verhalen. Beschadig je met verboden vuurwerk je eigen huis of spullen, dan loop je het risico dat je zelf de rekening betaalt. Boetes worden nooit vergoed.

Boetes worden nooit vergoed, en de schade straks misschien ook niet.

Dat geldt ook voor wie hamstert. Verboden vuurwerk in huis, schuur, garage of auto bewaren mag niet. Ontstaat daardoor schade, dan kun je aansprakelijk worden gesteld en kan de verzekeraar weigeren uit te keren.

Schade? Zo pak je het aan

Bel bij brand, een explosie of ernstig letsel direct 112. Maak foto's, bewaar camerabeelden en gegevens van getuigen, en doe aangifte bij vernieling of illegaal vuurwerk.

Meld de schade snel bij je verzekeraar. Gooi beschadigde spullen niet meteen weg en wacht bij grote schade even met opruimen tot je met de verzekeraar hebt overlegd.

Om hoeveel geld het gaat

Bij de vorige jaarwisseling kwam de verzekerde schade van particulieren aan huizen en auto's naar eerste schatting uit op ongeveer 9 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 15,5 miljoen euro. En dan tellen medische kosten, bedrijven en overheidseigendommen nog niet eens mee.

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