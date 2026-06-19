Scheiden na je 55ste: zo voorkom je een pensioendrama





Scheiden op latere leeftijd is emotioneel zwaar, maar financieel vaak nog zwaarder – vooral als het over je pensioen gaat. Veel stellen ontdekken pas aan de keukentafel bij de scheidingspapieren wat er juridisch al voor hen is geregeld, en waar het mis kan gaan als je niets vastlegt.

In Nederland geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding . Wie getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft in principe allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, niet ervoor of erna. Het deel van vóór het huwelijk blijft van degene die het heeft gespaard. De uitkering start zodra de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat. Laat je niets vastleggen, dan geldt de wettelijke verdeling, maar de scheiding moet wél binnen twee jaar bij de pensioenuitvoerders worden gemeld.

Wie op latere leeftijd gaat scheiden, heeft weinig tijd om een fout in de pensioenverdeling nog recht te zetten.

Juist bij “grijze scheidingen” is het risico groot. Op latere leeftijd is een groot deel van de carrière voorbij en is er weinig tijd om een financiële misser nog te herstellen. Tegelijk dalen na een scheiding vaak de inkomens, vooral bij vrouwen, die gemiddeld minder pensioen hebben opgebouwd en vaker in deeltijd werkten. Daar bovenop komen meerdere pensioenpotjes: oude werkgeversregelingen, partnerpensioen bij overlijden, soms eerdere huwelijken.

Wie het goed wil regelen, begint met een volledig overzicht. Vraag bij alle pensioenfondsen en verzekeraars op wat er aan ouderdoms- én partnerpensioen is opgebouwd. Meld de scheiding binnen twee jaar bij elke uitvoerder met het standaardformulier, zodat de verdeling rechtstreeks tussen de fondsen en de ex-partners wordt afgehandeld. Overweeg conversie: je kunt jouw deel laten omzetten in een eigen pensioenrecht, los van je ex, zodat je niet meer afhankelijk bent van diens pensioendatum of levensduur. Dat geeft rust, maar vraagt wel om goede advisering.

De wet beschermt je pensioen bij scheiding, maar alleen als je wéét wat er geregeld is en het ook actief meldt.

In huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant kun je afwijken van de standaard 50/50-verdeling. Dat kan zinvol zijn als er bijvoorbeeld een eigen huis, een onderneming of grote leeftijdsverschillen zijn. Maar afstand doen van pensioen is definitief: wat je nu weggeeft, bouw je op latere leeftijd niet zomaar meer bij. Onafhankelijk advies – van een scheidingsbemiddelaar, financieel planner of pensioenadviseur – is dan geen luxe, maar noodzaak.

Wie op tijd inzicht vraagt, alles netjes meldt en zich niet laat leiden door schuldgevoel of ruzie aan tafel, voorkomt dat een nieuwe start eindigt met een te krappe oude dag.

Q&A – Scheiden op latere leeftijd en je pensioen

Vraag 1 – Heb ik automatisch recht op een deel van het pensioen van mijn ex als ik op latere leeftijd scheid?Ja. Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heb je in principe allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, niet ervoor of erna. Het deel van vóór het huwelijk blijft van degene die het heeft opgebouwd.

Vraag 2 – Geldt dat ook als we al richting pensioenleeftijd zijn?Ja, de regels verschillen niet naar leeftijd. Maar hoe ouder je bent, hoe minder tijd je nog hebt om een fout in de verdeling te herstellen. Dat maakt een goede inventarisatie en vastlegging extra belangrijk bij een “grijze scheiding”.

Vraag 3 – Wanneer krijg ik mijn deel van het pensioen van mijn ex uitbetaald?In de standaardregeling begint de uitkering zodra je ex-partner met pensioen gaat. Jouw deel loopt dan als een soort “afsplitsing” mee met het pensioen van je ex.

Vraag 4 – Wat als we de scheiding niet doorgeven aan de pensioenuitvoerder?Dan geldt de wettelijke verdeling nog steeds, maar de uitbetaling loopt niet automatisch via het pensioenfonds. Je moet dan zelf onderling afrekenen, en dat is in de praktijk vaak ingewikkeld en conflictrijk. Daarom is het cruciaal de scheiding tijdig te melden.

Vraag 5 – Wat is conversie van pensioen en is dat slim?Bij conversie wordt jouw deel van het pensioen van je ex omgezet in een eigen, zelfstandig pensioenrecht. Je bent dan niet meer afhankelijk van de pensioendatum of het leven van je ex. Dat geeft overzicht en autonomie, maar de keuze is definitief en vraagt financieel advies.

Vraag 6 – Hoe zit het met partnerpensioen (bij overlijden)?Als je ex-partner overlijdt, kun je recht hebben op bijzonder partnerpensioen: het deel van het partnerpensioen dat betrekking heeft op de jaren dat jullie getrouwd waren. Dat loopt naast de verdeling van het ouderdomspensioen. Laat dit in de scheidingsafspraken en bij de pensioenuitvoerder expliciet vastleggen.

Vraag 7 – Kunnen we afspreken dat één van ons alle pensioen houdt?Ja, in huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant kunnen jullie van de standaard 50/50-regel afwijken. Maar: wie afstand doet van pensioen, kan dat later niet terugdraaien. Zeker op latere leeftijd is dat een ingrijpend besluit – laat het altijd doorrekenen.

Vraag 8 – Welke eerste stappen moet ik zetten als we uit elkaar gaan?