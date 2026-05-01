Spaargeld van veel mensen kan beter worden benut, zegt AFM

AMSTERDAM (ANP) - Het spaargeld van een grote groep Nederlanders kan beter worden benut. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die constateert dat een op de tien huishoudens voldoende financiële middelen heeft om te beleggen, maar dit niet doet en op de lange termijn mogelijk wel geld tekortkomt.

Het gaat om ruim 800.000 huishoudens. Volgens de AFM bouwen ze onvoldoende pensioen op om hun huidige levensstandaard na pensionering voort te zetten. "Voor deze groep is het dus niet alleen mogelijk, maar kan het ook raadzaam zijn om het vermogen dat zij op dit moment beschikbaar hebben meer te laten renderen", stelt de toezichthouder.

De AFM zegt wel dat mensen alleen moeten beleggen met geld dat zij op de lange termijn kunnen missen. Toch kan dit al snel om tienduizenden euro's gaan. De toezichthouder becijfert dat de helft van de groep minstens 30.000 euro aan financiële ruimte heeft, bovenop de door budgetinstituut Nibud geadviseerde buffer om achter de hand te houden.