Spaarpunten Douwe Egberts volgend jaar in te wisselen bij Bruna

UTRECHT (ANP) - De bekende spaarpunten van Douwe Egberts zijn vanaf komend voorjaar weer in te wisselen in de winkel. Douwe Egberts heeft in Bruna een nieuwe partner gevonden voor zijn al meer dan een eeuw oude spaarprogramma voor klanten. Het koffiemerk trok jarenlang samen op met Blokker, maar die keten ging vorig jaar failliet. Vervolgens ging Douwe Egberts op zoek naar een nieuwe partner.

Volgens Douwe Egberts hebben miljoenen Nederlanders nog van verpakkingen uitgeknipte zegels met punten in lades liggen. Op elk pak koffie zitten 20 punten. Elke 200 punten zijn een euro waard. De zegels konden voorheen worden ingeruild voor huishoudelijke spullen zoals koffiekopjes of theeglazen. Voor een koffiezetapparaat moest vaak jaren worden gespaard.

Bruna is blij met de nieuwe samenwerking. Commercieel manager Martijn Schilders van Audax Retail, het moederbedrijf van Bruna, ziet de spaarartikelen van Douwe Egberts als een waardevolle aanvulling op zijn assortiment. "Een goed boek, een lekker tijdschrift of een gezellig spelletje met vrienden of familie gaat perfect samen met een kopje Douwe Egberts-koffie of Pickwick-thee", stelt hij. "Wij kijken ernaar uit om de spaarders van waardepunten uit het DE-spaarprogramma in onze winkels te mogen ontvangen."

Komende maanden worden de winkels van Bruna voorbereid op de inwisseling van de punten. De exacte startdatum en het assortiment aan producten die je met de punten kunt kopen, worden begin volgend jaar bekendgemaakt.