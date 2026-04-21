Spelen met vuur:Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 21 april 2026 om 8:05
De ene door Warren Buffett geliefde beursindicator – de verhouding tussen de totale waarde van alle Amerikaanse aandelen en het bruto binnenlands product – slaat opnieuw uit naar rood. In april staat deze zogeheten Buffett-indicator rond de 232 procent, fors boven de 200 procent die Buffett ooit zelf omschreef als “spelen met vuur”.
Volgens Buffett kan de beurs op lange termijn niet structureel sneller groeien dan de onderliggende economie. Wanneer de marktwaarde van aandelen ver boven het niveau van de economische activiteit uitstijgt, volgt vroeg of laat een terugkeer naar het gemiddelde – meestal via koersdalingen. Dat gebeurde na de internetzeepbel rond 2000 en opnieuw na de piek in 2021.
Vandaag zijn er twee spanningsvelden tegelijk: winsten van bedrijven zijn uitzonderlijk hoog ten opzichte van het bbp én beleggers betalen hoge koers-winstverhoudingen. De S&P 500 noteert rond een k/w van meer dan 28, terwijl het honderdjarig gemiddelde ongeveer 17 is. De vraag is niet of, maar wanneer die marges en waarderingen normaliseren – en hoeveel pijn dat onderweg doet. Zolang de indicator in deze regionen blijft, is de euforie op Wall Street een risicovolle cocktail.

Google-eigenaar Alphabet stijgt op Wall Street na belang BuffettGoogle-eigenaar Alphabet stijgt op Wall Street na belang Buffett
De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren BuffettDe vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett
De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggersDe 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers
Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

