Ook tweede paar overleden gijzelaars onderweg naar Israël

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 19:58
JERUZALEM (ANP) - Hamas heeft de laatste twee stoffelijke overschotten van overleden gijzelaars overgedragen aan medewerkers van het Rode Kruis. Die zijn daarmee onderweg naar Israëlische militairen in het gebied, meldt het Israëlische leger op X. Een klein uur eerder waren de eerste twee kisten al overgedragen aan de hulporganisatie.
Israël zal de lichamen eerst inspecteren en identificeren, waarna de families van de overledenen worden ingelicht. De strijdkrachten voegen eraan toe dat Hamas onder de voorwaarden van het zojuist in Egypte ondertekende bestand verplicht is de lichamen uit te leveren. Eerder op de dag zei de militante organisatie maandag in totaal vier lichamen te zullen overdragen. Dat lijkt nu dus gebeurd.
