Stevige koerswinst Tesla op Wall Street dankzij sterke cijfers

NEW YORK (ANP) - Tesla was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York met een koerssprong van 22 procent. De fabrikant van elektrische auto's kwam met kwartaalcijfers die erg goed vielen bij beleggers op Wall Street. Vliegtuigbouwer Boeing werd juist lager gezet nadat een verbeterd loonbod om een einde te maken aan een grote staking door fabriekswerkers werd verworpen.

Tesla verkocht afgelopen kwartaal meer auto's en verlaagde de kosten per afgeleverde wagen aanzienlijk. Daarnaast verdiende Tesla veel aan de verkoop van emissierechten die het bedrijf verdient door schonere auto's op de weg te zetten. De nettowinst viel daardoor hoger uit dan verwacht. Ook denkt Tesla in de eerste helft van volgend jaar goedkopere modellen op de markt te brengen. Topman Elon Musk verwacht daarnaast volgend jaar 20 tot 30 procent meer auto's af te leveren.

Boeing zakte 1,2 procent. Een meerderheid van de 33.000 stakende Boeing-medewerkers in de Verenigde Staten stemde tegen het nieuwe loonbod. Daardoor gaan de stakingen bij fabrieken in de regio Seattle de komende tijd door. Al weken ligt de productie in de fabrieken stil. Woensdag meldde Boeing al mede door de stakingen het grootste kwartaalverlies te hebben geleden sinds de coronacrisis.

De hoofdgraadmeters in New York lieten aan het slot een wisselend beeld zien. De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 42.374,36 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 5809,86 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,8 procent tot 18.415,49 punten.