Werkgevers mogen in 2027 waarschijnlijk €2,50 per thuiswerkdag belastingvrij vergoeden. Dat is 5 cent meer dan nu.

Het bedrag stijgt elk jaar mee met de inflatie. Het definitieve bedrag wordt half december bekendgemaakt.

De onbelaste reiskostenvergoeding blijft €0,25 per kilometer. Dat bedrag geldt al met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. Het Belastingplan 2027 legt het vast in de wet, maar het parlement moet daar nog mee instemmen. Een jaarlijkse verhoging zit er niet in.

Per dag het een of het ander

Voor één werkdag mag je werkgever niet allebei belastingvrij geven. Werk je ’s ochtends thuis en ’s middags op kantoor, dan krijg je de reiskosten of de thuiswerkvergoeding.

Alleen als je op een thuiswerkdag naar een ander adres reist, bijvoorbeeld naar een klant, mag die rit er wel bij.

Wanneer levert kantoor meer op?

De thuiswerkvergoeding is altijd hetzelfde, hoe ver je ook woont. De reiskostenvergoeding groeit met de afstand.

5 kilometer enkele reis: 10 km × €0,25 = €2,50, evenveel als thuiswerken

15 kilometer enkele reis: €7,50 per dag

30 kilometer enkele reis: €15 per dag

Woon je verder dan 5 kilometer van je werk, dan is de fiscale ruimte voor een kantoordag dus groter dan voor een thuiswerkdag.

Geen recht op vergoeding

Let op: dit zijn maximale bedragen die belastingvrij mogen. Een werkgever is niet verplicht om ze te betalen, tenzij het in je cao of contract staat.

Soms verandert dat juist nu. Onder de cao retail non-food wordt een reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2027 verplicht: €0,19 per kilometer, gerekend vanaf 10 kilometer en tot maximaal 40 kilometer enkele reis.

Vast bedrag per maand

Veel werkgevers betalen een vast maandbedrag. Daarvoor mag worden gerekend met 214 werkdagen per jaar. Werk je deels thuis, dan gaat dat naar verhouding.

Een voorbeeld: wie drie dagen per week naar kantoor gaat en 20 kilometer enkele reis woont, kan ongeveer €107,50 per maand onbelast krijgen.

Ook nieuw in 2027

Als het Belastingplan zo wordt aangenomen, gaat de vrije ruimte in de werkkostenregeling omhoog van 2 naar 2,16 procent over de eerste €400.000 van de loonsom. Daaruit kunnen werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een hogere thuiswerkvergoeding betalen.

Daarnaast vervalt dan per 1 januari 2027 de aparte belastingvrije personeelskorting op eigen producten. Zo’n korting kan dan alleen nog uit die vrije ruimte.

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