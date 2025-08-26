We hebben deze zomer meer hete dagen gehad dan ooit. En twee officiële hittegolven. Tenzij je drie weken naar Spanje bent geweest: dan had je misschien wel zes hittegolven.

We weten allemaal dat extreme hitte gevaarlijk is, maar nieuw onderzoek toont aan dat hittegolven ook ons lichaam sneller doen verouderen. Wetenschappers van o.a. de University of Hong Kong analyseerden 15 jaar aan gezondheidsdata van bijna 25.000 Taiwanezen en ontdekten dat twee jaar blootstelling aan hittegolven zorgt voor gemiddeld 8 tot 12 dagen extra “biologische veroudering”. Biologische leeftijd meet, anders dan kalenderleeftijd, hoe gezond je organen en cellen zijn vergeleken met het gemiddelde.

Volgens hoofdauteur dr. Cui Guo : “Dit lijken kleine aantallen, maar die lopen snel op omdat hittegolven inmiddels decennia lang toenemen.” Vooral ouderen, mensen zonder airco of met buitenberoepen zijn kwetsbaar. 2024 was wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten, met 41 extra dagen extreme hitte, aldus World Weather Attribution.

Niet alleen hitte zelf speelt een rol. Hogere temperaturen verergeren luchtvervuiling en vergroten de kans op andere klimaatrampen zoals bosbranden en droogte. In Nederland waarschuwden het RIVM en KNMI recent al dat aanhoudende hitte tot meer ziekenhuisopnames en sterfte leidt onder ouderen en mensen met hart- en vaatziekten.

Periode blootstelling Extra dagen biologische veroudering* 2 jaar 8-12 dagen 10 jaar** 40-60 dagen