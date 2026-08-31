Vast energiecontract honderden euro's duurder door hoge gasprijzen

Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, zijn gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz

Wie in februari een nieuw vast contract afsloot, betaalde gemiddeld ongeveer 1,20 euro per kubieke meter gas. Inmiddels is dat ongeveer 1,52 euro. Dat is een stijging van bijna 27 procent, blijkt uit gegevens die Keuze.nl aan NU.nl heeft verstrekt.

De stroomprijs ging in dezelfde periode van ongeveer 0,23 naar 0,28 euro per kilowattuur. Dat is procentueel ook een stevige stijging, namelijk van ongeveer 22 procent. Maar stroom weegt minder zwaar mee dan gas als het gaat om de kosten voor een gemiddeld huishouden.