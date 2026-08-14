5 fouten die ouders maken bij hitte: een doek over de kinderwagen maakt het juist 7 graden warmer

Er komt maar geen eind aan de zomer. Heerlijk voor ons, maar voor baby's en peuters kan het levensgevaarlijk zijn. Jonge kinderen raken veel sneller oververhit dan volwassenen en kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed regelen. Juist daarom maken veel ouders – vaak met de beste bedoelingen – fouten die de hitte alleen maar erger maken.

1. Een hydrofiele doek over de kinderwagen leggen

Het lijkt slim: een doek over de kinderwagen om de zon buiten te houden. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Door de doek blijft de warmte juist hangen en loopt de temperatuur in de kinderwagen flink op. Uit onderzoek van TÜV Nederland, uitgevoerd in opdracht van Stichting Veilig Kind, blijkt dat een hydrofiele doek de temperatuur zelfs met ruim 7 graden kan verhogen. Bovendien houdt zo'n doek schadelijke UV-straling niet goed tegen.

Beter: gebruik een parasol of een speciale UV-zonneluifel die voldoende ventilatie toelaat.

2. Midden op de dag toch naar buiten gaan

Tussen 12.00 en 15.00 uur is de zon op haar krachtigst. Voor baby's en peuters is het dan beter om zoveel mogelijk binnen of in de schaduw te blijven. Hun lichaam warmt sneller op en koelt minder goed af dan dat van volwassenen.

3. Denken dat een slapend kind het niet te warm heeft

Een slapende baby oogt misschien tevreden, maar kan ongemerkt oververhit raken. Controleer regelmatig de nek of borst. Voelt die heet of klam aan? Dan is het tijd om af te koelen. Handjes en voetjes zijn daarvoor minder betrouwbaar.

4. Geen zonnebril opzetten

Niet alleen de huid, ook de ogen van baby's en peuters zijn kwetsbaar voor de zon. De ooglens laat op jonge leeftijd meer uv-straling door dan bij volwassenen. Langdurige blootstelling kan schade veroorzaken.

Kies daarom bij fel zonlicht voor een zonnebril met 100% UV-bescherming (UV400). Let erop dat de bril goed aansluit en een CE-markering heeft. Een petje of zonnehoed met een brede rand biedt extra bescherming, maar vervangt een goede zonnebril niet.

5. Vergeten extra drinken aan te bieden

Door de hitte verliezen kinderen meer vocht. Baby's die borstvoeding of flesvoeding krijgen, willen vaker drinken. Oudere baby's en peuters hebben regelmatig water nodig, ook als ze daar niet zelf om vragen. Let daarnaast op signalen van uitdroging, zoals weinig natte luiers, sufheid of een droge mond.

Let op signalen van oververhitting

Wordt een baby erg rood, sloom, prikkelbaar of ademt hij of zij snel? Ga dan direct naar een koele plek, bied drinken aan en neem bij ernstige klachten contact op met een huisarts.

Met een paar simpele maatregelen voorkom je veel ellende. En die goedbedoelde hydrofiele doek? Die kun je op hete dagen beter in de luiertas laten.