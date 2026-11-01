Was binnen drogen? De warmste kamer is niet altijd de beste plek

Een droogrek heeft geen stekker. Toch betekent dat niet dat iedere plek in huis even geschikt is om je was te drogen. In een verwarmde woonkamer kan binnenshuis drogen extra verwarmingsenergie vragen. En zonder goede afvoer blijft het vocht binnenshuis.

De beste plek is daarom niet simpelweg de warmste kamer. Het gaat om een combinatie van ruimte, ventilatie en het voorkomen van vochtproblemen.

Wat gebeurt er met het water?

Milieu Centraal adviseert om was bij voorkeur buiten op te hangen, of binnen in een onverwarmde ruimte met extra ventilatie. Buiten drogen kan ook als het koud is. Het seizoen alleen is dus geen reden om de waslijn af te schrijven.

Dat advies voor een onverwarmde ruimte is geen uitnodiging om een nat rek in een afgesloten, klamme kamer te zetten. De GGD benadrukt dat vocht moet kunnen verdwijnen en dat een woning voldoende warm moet blijven. Bij schimmel of aanhoudende klamheid hoort een andere aanpak dan nog een lading was erbij hangen.

Een droogrek zonder stekker maakt de afvoer van vocht niet overbodig.

Geen aparte waskamer?

Ook zonder tuin of balkon zijn er mogelijkheden. De GGD adviseert in dat geval een kamer met de binnendeur dicht en een raam open. Houd daarbij rekening met de ventilatievoorzieningen van je woning: de lucht moet worden ververst, niet alleen binnen de kamer rondgaan.

Wie goede mechanische afzuiging heeft, kan die tijdens het drogen hoger zetten. Blijft de ruimte nat of klam, dan schiet de gekozen oplossing tekort. Neem terugkerende schimmel serieus en bespreek mogelijke bouwkundige of ventilatieproblemen met verhuurder of vakman.

Probeer niet alleen op droogtijd te sturen. Een handdoek die snel droog is, zegt nog niet hoeveel extra warmte je daarvoor hebt gebruikt of waar het verdampte vocht is gebleven.

Begin bij de wasmachine

Goed centrifugeren vermindert de hoeveelheid water die daarna nog moet verdwijnen. Milieu Centraal adviseert een hoog toerental voordat was in de droger gaat, omdat centrifugeren minder energie kost dan elektrisch drogen. Houd uiteraard rekening met wat het wasgoed volgens het etiket en de machinehandleiding verdraagt.

Moet je een droger gebruiken, kijk dan naar het type apparaat. Een warmtepompdroger gebruikt minder stroom dan een traditionele condens- of luchtafvoerdroger. Het eco-programma is zuiniger dan extra droog; houd ook het pluizenfilter schoon volgens de handleiding.

De goedkoopste droogmethode is niet in iedere woning dezelfde praktische keuze.

Je hoeft bovendien niet tussen altijd een rek en altijd een droger te kiezen. Een deel van de was ophangen en alleen het noodzakelijke machinaal drogen is ook een optie. Een vaste besparing in euro’s valt zonder gegevens over je woning, apparaat en tarieven niet eerlijk te noemen.

Zo kies je de droogplek

Buiten heeft de voorkeur. Binnen: kies een ruimte waar vocht goed kan worden afgevoerd. Vermijd een afgesloten, klamme kamer en verwarm niet onnodig alleen voor de was. Bij bestaande vochtproblemen wegen voldoende verwarmen, ventileren en het verhelpen van de oorzaak zwaarder dan een algemene energietip.