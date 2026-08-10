Zoveel kost een huurauto op jouw vakantiebestemming — en op dit eiland betaal je het driedubbele

Dezelfde kleine auto, dezelfde week, hetzelfde continent — en toch een prijsverschil van meer dan zeshonderd euro. Wie deze augustus een huurauto ophaalt, merkt dat de bestemming zwaarder weegt dan het automodel.

Van 126 tot 821 euro

Een vergelijking van zestig Europese bestemmingen zet de verschillen scherp neer. In het Noorse Tromsø betaal je gemiddeld 821 euro voor een week in de goedkoopst beschikbare huurauto. Op Tenerife is dat 126 euro. Voor hetzelfde geld rijd je op de Canarische Eilanden dus ruim zes weken.

Het gemiddelde over alle zestig bestemmingen ligt op zo'n 330 euro per week. Amsterdam zit daar met 268 euro net onder — een detail dat vooral opvalt als je bedenkt dat menig Nederlander in augustus meer betaalt voor een Fiat op een Balearisch parkeerterrein dan voor een auto op Schiphol.

Ibiza is dit jaar de grootste stijger van heel Europa: bijna een verdubbeling in twee jaar tijd.

Ibiza: het driedubbele

Ibiza staat op de derde plaats met gemiddeld 597 euro per week. Ter vergelijking: op het Spaanse vasteland, in Barcelona, Málaga, Alicante en Madrid, ligt het gemiddelde rond de 197 euro. Op Ibiza betaal je dus ruim drie keer zoveel voor precies hetzelfde soort auto.

Dat is geen toeval. Het eiland laat van juni tot en met september nog maar 14.000 huurauto's tegelijk toe, twaalf procent minder dan vorig jaar. Minder aanbod, gelijke vraag, hogere prijs — economie in haar meest voorspelbare vorm. Voor 2027 ligt een uitbreiding naar vier maanden op tafel.

De duurste en de goedkoopste

Duurste bestemmingen Per week Goedkoopste bestemmingen Per week Tromsø (Noorwegen) € 821 Tenerife € 126 Cagliari (Sardinië) € 634 Malta € 142 Ibiza € 597 Málaga € 142 West-Ierland € 532 Alicante € 145 Oslo € 516 Praag € 169 Reykjavik € 515 Barcelona € 196 Menorca € 504 München € 199

Sicilië schiet omhoog

Ook buiten die ranglijst beweegt de markt hard. Een kleine huurauto op Sicilië kostte in de eerste augustusweek van 2025 nog gemiddeld 371 euro; dit jaar is dat 527 euro, een stijging van ruim veertig procent. Mallorca ging van 297 naar 341 euro. Madeira steeg van 424 naar 518 euro.

Er zijn ook dalers. Sardinië werd juist goedkoper, van 588 naar 484 euro, en op Gran Canaria en in Barcelona betaal je iets minder dan vorig jaar.

Het afkopen van het eigen risico kost gemiddeld 120 euro per week — bijna de prijs van een hele week rijden op Tenerife.

Waar de rekening echt oploopt

De advertentieprijs is zelden de eindprijs. Bij contracten met eigen risico kan een aanrijding of vandalisme je tot 2.900 euro kosten, afhankelijk van verhuurder en autoklasse. Afkopen aan de balie kost gemiddeld zo'n 120 euro per week. Een losse eigenrisicoverzekering vooraf is doorgaans fors goedkoper, en sommige creditcards dekken het bedrag deels al.

Kader — kort en zakelijk Binnen de EU volstaat je Nederlandse rijbewijs; een internationaal rijbewijs is er niet vereist. Reken wel op een creditcard op naam van de hoofdbestuurder: die dient als garantie voor borg, eigen risico, tolgelden en boetes. Zonder creditcard weigeren veel verhuurders het voertuig alsnog mee te geven.

Wat je hieraan hebt

Kies je bestemming nog? Dan scheelt Tenerife boven Ibiza al snel een paar honderd euro. Ligt de bestemming vast, boek dan vroeg, vergelijk de totaalprijs inclusief verzekering en regel je eigenrisicodekking voor vertrek. Aan de balie ben je namelijk altijd de zwakste onderhandelaar.

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