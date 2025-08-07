Sinds Zwitserland werd getroffen door het hoogste Amerikaanse importtarief van Europa (39 procent) , zoeken politici naar creatieve oplossingen. Infantino heeft een goede persoonlijke band met Trump, die hem eerder een “vriend” en “winnaar” noemde.

De officiële Zwitserse delegatie kreeg geen gehoor bij Trump zelf; pogingen om het tarief te verlagen strandden. Infantino, afkomstig uit het Zwitserse Brig, zou via zijn relaties mogelijk alsnog een gesprek met Trump kunnen regelen.

SVP-politicus Roland Rino Büchel stelt: “Het is tijd om Gianni Infantino te vragen te helpen de deur te openen.” Daar komt bij dat Zwitserland samen met de VS het WK Voetbal in 2026 organiseert.

Ook voormalig ambassadeur Thomas Borer noemt het “geen slecht idee” om Infantino als informele backchannel te gebruiken. Infantino verscheen de laatste tijd regelmatig met Trump, onder meer bij de FIFA Club World Cup finale in New Jersey en bij de opening van een nieuw FIFA-kantoor in de Trump Tower.

Kortom: De hoop is dat voetbal en diplomatie via Infantino alsnog toegang geven tot Trump om de pijn van de hoge tarieven te verzachten.