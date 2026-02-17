Explosieve FBI‑klacht tegen Trump duikt op in Epstein‑dossier

Nieuwe documenten uit het Amerikaanse Epstein‑dossier laten zien dat de FBI een vrouw heeft gesproken die Donald Trump beschuldigt van seksueel misbruik toen zij minderjarig was. Het gaat om een tip die jaren geleden is binnengekomen, maar pas nu, via vrijgegeven stukken, zichtbaar wordt voor het publiek.

Uit een interne FBI‑presentatie en begeleidende memo’s blijkt dat een vrouw meldde dat ze als tiener via Jeffrey Epstein i n contact kwam met Trump, en dat hij zich aan haar zou hebben vergrepen. De FBI legde haar verklaring vast in een officieel verslag, maar in de nu bekende documenten ontbreekt elk spoor van een vervolgonderzoek of aanklacht. Het Amerikaanse ministerie van Justitie waarschuwt bovendien dat in de vrijgegeven stukken ook onjuiste of niet‑geverifieerde claims kunnen zitten.

Juist die combinatie – e en uiterst ernstige beschuldiging, een officieel FBI‑interview en daarna stilte – roept vragen op. Waarom is er geen transparant spoor van nader onderzoek? Waarom worden dergelijke meldingen rond prominente namen zo vaak pas jaren later zichtbaar, als bijvangst van andere dossiers, zoals dat rond Epstein? Voor tegenstanders van Trump past het naadloos in het beeld van een systeem dat de machtigen ontziet; voor zijn aanhangers is het bewijs dat anonieme beschuldigingen als politiek wapen worden ingezet.

Feit blijft dat Trump al jaren wordt achtervolgd door een reeks verhalen over grensoverschrijdend gedrag, variërend van grove seksistische uitspraken tot civiele veroordelingen wegens seksuele aanranding. In de meeste gevallen strandden strafrechtelijke trajecten op verjaring, gebrek aan bewijs of terugtrekkende getuigen. Deze nieuwe oude klacht bewijst niet dat Trump schuldig is, maar laat wel zien hoe broos de positie van slachtoffers is wanneer hun verhaal botst met de belangen rond een multimiljardair en president.