Winter Vol liefde: eindelijk toont moeder Monique haar ware gezicht

Deze aflevering van Winter Vol liefde draait eigenlijk enkel om de laatste scène waarin Monique totaal uit de bocht vliegt. Antine wil Mike helemaal voor zichzelf hebben, zegt de ronduit enge moeder, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Monique weet wel wat goed is voor Mike en ze schroomt niet om dat te uiten. "Voor Mike is het heel belangrijk dat zijn dates een goede klik met ons hebben. Als die er niet is, denk ik dat het voor Mike moeilijk wordt om een keuze te maken", begint ze. Als kijker vrees je dat ze inderdaad gelijk heeft, maar je houdt hoop: wie weet durft hij als hij echt verliefd is wél tegen zijn moeder in te gaan.

Dat is zeker niet makkelijk, blijkt even later als ze gaan gourmetten. Er komt een abrupt einde aan het festijn, horen we in de voice-over. Moeder Monique trok kennelijk alles uit de kast om Antine weg te jagen. Ze had gezegd dat ze geen klik had met de pittige Friezin, waarop die laatste pissig werd.

Vervolgens volgt er een gesprek tussen moeder en zoon dat zelfs voor de gemiddelde soapserie te gortig is. "Ja maar dat kan nog komen", mompelt Mike over de klik die er niet is. Dat is niet genoeg voor Monique, die meer bijval van haar zoon wenst. "Zij is erg rap van tong. Toen ik dat zei werd ze vurig." Mike werpt tegen: "Maar ik kan dat wel begrijpen want zij vindt mij natuurlijk leuk."

In een grote kooi

Monique doet er een schepje bovenop: "Je hoorde toch net hoe ze tegen me praatte of niet? Je weet hoe ik ben, ik pik dit gewoon niet. Nogmaals wij zijn een hecht gezin en ik vind wel als jij een dame uitzoekt en die klik is er vanaf het begin af aan al niet, dan is dat niet leuk want wij stellen ons heel erg open daarvoor." Oei oei oei, Monique maakt nu echt duidelijk wie de baas is.

En dan de zin van de avond: "Ik heb het idee dat ze jou in een grote kooi wil stoppen en je helemaal voor zichzelf wil hebben." Er is natuurlijk maar één iemand die Mike voor zichzelf wil en wenste dat ze een kooi had om hem in te stoppen.

Als ook dat op weinig respons kan rekenen trekt ze de emo-kaart: "Ik heb zelf vroeger een rotleven gehad en ik vind het heel moeilijk als ik jou kwijt ga raken."

Maar Mike - doorgaans toch snel aan het blozen - verblikt of verbloost niet. "Ik ben natuurlijk wel op een leeftijd dat ik een keer op mezelf moet gaan wonen", begint hij. En dan fermer: "In eerste instantie is ze hier voor mij, het gaat om mij, niet om jou." Applaus voor Mike: voor de meeste dertigers een vanzelfsprekendheid maar voor de bleue skileraar een overwinning.