Winter Vol liefde: Twentse vastgoedmakelaar Gerard loopt veel te hard van stapel

In de meeste gevallen beginnen de dates aarzelend, komen nauwelijks verder dan wat oppervlakkig gekeuvel of eindigen al voor ze goed en wel begonnen zijn. Maar dat is buiten de Twentse Gerard gerekend. De makelaar in horecavastgoed is al stapelverliefd nog voor er een gesprek is gevoerd.

De 63-jarige Zwitserlandfanaat was eigenlijk op basis van het introfilmpje al hoteldebotel, zegt hij zelf. "De klik, die gaan we krijgen", klinkt het overtuigd. "Ik heb het filmpje al heel vaak bekeken en mijn reactie is altijd hetzelfde: ik wil naar je toe." Brrr, rustig aan, Gerard.

De gescheiden vader van drie kinderen is een verschijning. Adriënne wordt er "een beetje door overvallen" maar lijkt zijn charmes wel te kunnen waarderen. Zijn cadeau valt in de smaak, net als zijn grapjes. "De klik is er, 100 procent, bij mij in ieder geval", maakt hij nog maar eens duidelijk. Hij wil in ieder geval nog heel lang blijven. "Ik hoop dat dagen weken worden en dan maanden en jaren."

Totale match

De vrijpostige tukker gaat soms ook flink over de schreef met zijn mopjes. "Zolang ik niet naast een concurrent slaap vind ik alles goed. Die geluiden wil ik niet horen", grapt hij. De keurige Adriënne murmelt afkeurend.

Maar Gerard ziet alleen maar wat hij wil zien. "Ik zie een mooi mens, daar zit liefde achter. Voor mij is het een totale match op dit moment." Er volgt een ongemakkelijke hug. Zo snel laat de terughoudende Adriënne zich niet inpakken. "Het is een goeie start", mompelt ze, en ze maakt zich snel uit de voeten. Het ongemak druipt ervan af.

Gerard moet hoognodig gas terugnemen, maar dat zit niet in de aard van de makelaar. "Ik durf het nog niet uit te spreken maar het kriebelt aan alle kanten." Je zou er de kriebels van krijgen, en hele andere dan die van Gerard. Maar aan tafel heeft hij toch al snel de lachers op zijn hand, ook Adriënne kan er niet om heen. "Hij werkt enorm op mijn lachspieren."

De vraag is of hij niet wat al te joviaal is voor de ingetogen hotelhoudster.