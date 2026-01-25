ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

gezondheid
door Pieter Immerzeel
zondag, 25 januari 2026 om 14:58
197408823_m
De apothekerskasten puilen uit met siropen, sprays en pillen tegen verkoudheid. Maar lossen ze je niezen, hoesten en verstopte neus echt op?
Farmacoloog Geert Vergote analyseerde dertien bestsellers voor De Standaard. "Je zal niet sneller van je hoest af zijn met Toularynx Dextromethorphan Forte, je hoest wordt wel draaglijker," oordeelt hij over de siroop tegen droge hoest. Bij slijmhoest zoals Bisolvon waarschuwt hij: geen groot nut bij gewone verkoudheid, al maakt broomhexine slijm vloeibaar.
Neussprays als Nesivine of Rhinospray ontzwellen kortstondig, maar nooit langer dan vijf dagen. "Anders beschadig je je neusslijmvlies en raak je verslaafd," benadrukt Vergote. Sofrasolone met antibiotica? Totaal nutteloos tegen virussen.
Paracetamol helpt veilig tegen pijn en koorts, maximaal drie keer per dag. Vermijd ibuprofen of aspirine C: die irriteren de maag en zijn voorbijgestreefd.[
Keelpastilles als Isla Medic Hydro of Strepsils verzachten via speeksel, maar genezen niet. Lysomucil maakt slijm vloeibaar, nuttig bij chronische aandoeningen, niet bij een simpele verkoudheid.[
Cochrane-reviews bevestigen: antihistaminica en decongestiva milderen rinorroe kort, maar geen remedie voor de duur. Thuisarts.nl adviseert: laat het uitzieken met rust en neuszout.

Lees ook

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaatDit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat
Dit is waarom je vooral in de winter verkouden of grieperig wordt; en hoe je de kans zo klein mogelijk maaktDit is waarom je vooral in de winter verkouden of grieperig wordt; en hoe je de kans zo klein mogelijk maakt
Expert: Eten bij verkoudheid kan écht helpen bij herstelExpert: Eten bij verkoudheid kan écht helpen bij herstel
Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?
Stop met sinaasappels of vitamine C-pillen: eet vaker kiwi'sStop met sinaasappels of vitamine C-pillen: eet vaker kiwi's
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

Loading