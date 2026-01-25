ECONOMIE
“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
zondag, 25 januari 2026 om 11:39
Verlangens in bed die verschillen, prestatiedruk en pijn: volgens sekstherapeuten zijn het terugkerende breuklijnen in ogenschijnlijk stabiele relaties. Toch zijn ze vaak beter oplosbaar dan stellen denken, mits er eerlijk wordt gepraat over behoefte, grenzen en verwachtingen.
De Amerikaanse sekstherapeut Laura Berman noemt een ongelijk libido – de een wil veel vaker seks dan de ander – het meest voorkomende probleem dat koppels bij haar brengen: “When sex is working, it’s just one part of the relationship. When it’s not working, the emotional fabric of the whole marriage can become eroded.” Onderzoek laat zien dat dit geen randverschijnsel is: in een grote Amerikaanse survey rapporteerde 43 procent van de vrouwen tussen 18 en 59 jaar een vorm van seksuele disfunctie, waaronder weinig verlangen, problemen met opwinding of pijn bij seks.​
“Als seks goed is, is het slechts een onderdeel van de relatie. Als het niet goed gaat, kan de emotionele basis van het hele huwelijk worden aangetast.”
Daarmee raken we aan de andere grote thema’s in de spreekkamer van de sekstherapeut: gebrek aan zin (bij mannen én vrouwen), pijn en spanning rondom penetratie, seksuele angst en schaamte, en koppels die meer huisgenoten dan geliefden zijn geworden. Vaak spelen stress, ongelijke verdeling van zorgtaken, medicijngebruik of onuitgesproken wrok een grotere rol dan “te weinig hormonen”.
Sekstherapeuten benadrukken dat er geen “normale” frequentie is, maar wél een norm: seks zou voor beide partners veilig, gewenst en in grote lijnen prettig moeten zijn. De oplossing begint zelden in de slaapkamer, maar aan de keukentafel, met een eerlijk gesprek over verlangen, druk en gemis – en zo nodig met professionele hulp.

