Gen Z is massaal aan het ‘bed-rotten’ geslagen. Is zo’n dag horizontaal hangen goed voor je?

We hebben allemaal wel eens geen zin om uit bed te komen, maar TikTokkers en Gen Z-ers maken het nog een stuk bonter door 'in bed te blijven rotten', oftewel de hele dag languit in bed te snacken, TikTok te scrollen, netflix te bingen en een te pizza bestellen. Vandaag he-le-maal niks.

Geen 'hot girl summer' dus, maar 'rot girl summer' voor de generatie die tussen 1995 en 2012 geboren is. Hiermee verzetten ze zich tegen de hyperproductiviteit in de samenleving, is het idee. CNN noemt 'bed rotting' een toxische uiting van 'self-care', maar deskundigen zijn op het Amerikaanse gezondheidsplatform Fortune Well een stuk genuanceerder.

Antiproductiviteit cultiveren

Psycholoog Audrey Tang noemt de opkomst van de term 'bed rotting' een tegenreactie op alle gezondheids- en welzijnstermen die tegenwoordig worden rondgestrooid. “Het lijkt erop dat mensen een beetje genoeg hebben van het perfecte, steriele eten en leven.”

“We hebben nu eenmaal rust en ontspanning nodig. Dat is iets waar we de laatste jaren meer aandacht aan besteden. Ook omdat we meer rekening houden met burn-outs. Bed-rot wordt 100 procent ondersteund door de wetenschap, zak gewoon weg in je lakens en blijf daar”, zegt gedragswetenschapper Vanessa Hill.