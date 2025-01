8 mythes over je darmen en poepen ontrafeld

Voor velen van ons zijn onze darmen en stoelgang een soort zwarte doos. Voedsel gaat erin, afval komt eruit, en we bespreken zelden of proberen zelfs maar te begrijpen wat er tussendoor gebeurt.

De New York Times vroeg 10 deskundigen op het gebied van gastro-enterologie en het microbioom naar de mythes die ze het liefst uit de wereld wilden helpen. Dit is wat ze zeiden.

Mythe 1: Je moet elke dag poepen.

Mensen maken zich vaak zorgen dat, als ze niet elke dag een stoelgang hebben, er wel iets mis moet zijn, zegt dr. Folasade P. May, gastro-enteroloog aan de David Geffen School of Medicine aan de U.C.L.A..

Maar het kan normaal zijn om drie keer per dag tot drie keer per week te poepen, zegt ze. Belangrijker is hoe consistent je stoelgang is en hoe je ontlasting eruitziet (niet te hard, klonterig of waterig) en hoe het voelt om te plassen (niet te pijnlijk of moeilijk), voegde Dr. May eraan toe.

Als je regelmatig moet persen, pijn hebt, meer dan 10 minuten op het toilet moet zitten of het gevoel hebt dat je je darmen niet volledig kunt ledigen, dan kun je er baat bij hebben om naar de dokter te gaan. Dit is vooral belangrijk als je bloed in je ontlasting hebt, plotselinge veranderingen in de frequentie of het uiterlijk van je stoelgang of onverklaarbaar gewichtsverlies. Dit kunnen tekenen zijn van ernstige aandoeningen zoals inflammatoire darmziekte, coeliakie of darmkanker, zegt ze.

Mythe 2: Eliminatiediëten kunnen darmklachten verhelpen.

Tamara Duker Freuman is diëtiste bij New York Gastroenterology Associates in New York City. Als ze patiënten ziet met problemen zoals een opgeblazen gevoel of constipatie, denken ze vaak dat het schrappen van verschillende combinaties van voedingsmiddelen - zoals granen, peulvruchten, zuivel, eieren en soja - zal helpen om ontstekingen te kalmeren en hun darmen te genezen.

Maar er is niets inherent ontstekingsbevorderend aan deze voedingsmiddelen, zegt mevrouw Freuman. En eliminatiediëten kunnen je darmgezondheid verslechteren, die meestal het best wordt ondersteund door het eten van een verscheidenheid aan plantaardig voedsel zoals volle granen, fruit, groenten en peulvruchten. Het volgen van beperkende diëten kan ook leiden tot tekorten aan voedingsstoffen of ongeordend eten, zegt ze.

Mythe 3: Je kunt voedselovergevoeligheid vaststellen met een eenvoudige test.

Verschillende bedrijven verkopen thuis- of laboratoriumtesten, voedseltolerantietesten genaamd, die beweren dat ze door het analyseren van je bloed of een paar haren de voedingsmiddelen kunnen identificeren die problemen als een opgeblazen gevoel, buikpijn en indigestie kunnen veroorzaken.

Kate Mintz, diëtiste aan de U.C.L.A. Health die gespecialiseerd is in darmgezondheid, zegt dat het “verleidelijk” kan zijn om een eenvoudige test te doen in de hoop om duidelijke antwoorden te krijgen.

Maar voedselgevoeligheidstests zijn niet grondig geëvalueerd, aldus Mintz. En de resultaten suggereren vaak dat mensen een lange lijst voedingsmiddelen moeten vermijden - soms voedingsmiddelen waar ze nooit problemen mee hebben gehad - wat verwarrend kan zijn of hen kan aanzetten tot het volgen van onnodig beperkende diëten, aldus Mintz.

Ga in plaats daarvan naar een diëtist die je kan helpen uitzoeken welke voedingsmiddelen je symptomen veroorzaken. Dit kan tijd kosten, zegt Mintz, maar het zal waarschijnlijk betere resultaten opleveren.

Mythe 4: Stress kan maagzweren veroorzaken.

Vroeger dachten artsen dat maagzweren - open zweren in de maagwand of het eerste deel van de dunne darm - werden veroorzaakt door stress of andere leefstijlfactoren, zoals het eten van gekruid voedsel.

Dat idee sneuvelde, toen wetenschappers ontdekten dat Helicobacter pylori, een bacterie die zich in de beschermende binnenbekleding van de maag boort, veel maagzweren veroorzaakt, aldus dr. William D. Chey, hoofd gastro-enterologie bij Michigan Medicine. Frequent gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers zoals aspirine, ibuprofen en naproxen kan ze ook veroorzaken.

Als de “hoofdoorzaak” van maagzweren niet wordt behandeld - bijvoorbeeld met antibiotica als ze worden veroorzaakt door H. pylori of door het gebruik van NSAIDS te verminderen als die de boosdoener zijn - kunnen ze terugkomen, aldus Dr. Chey.

Mythe 5: Sapreinigingen en vasten kunnen je darmen genezen.

Het is een populair idee: Maak een sapje van verschillende ingrediënten die je in de groentela vindt - sinaasappels, ananas, citroen, komkommer, gember, kurkuma - en drink het elke dag voor een betere spijsvertering, minder opgeblazen gevoel en een gezondere darm.

Als je deze elixers graag zelf maakt (of in de winkel koopt), is het prima om ze met mate te drinken, zegt dr. Shane. Maar sommige sapjes kunnen veel suiker bevatten, zegt ze, en ze “helpen echt niet om iets schoon te maken”.

In feite verwijder je door fruit en groenten te juicen hun vezels, die je nuttige darmmicroben voeden en de stoelgang reguleren. Je kunt de producten beter mengen tot een smoothie, waarbij de vezels niet worden verwijderd, of een salade maken, aldus Dr. Shane.

De extreme versie van deze mythe is de sapkuur, waarbij mensen een aantal dagen alleen sap drinken. Dit is niet heilzaam of duurzaam, voegde dr. Shane eraan toe, en het is gevaarlijk om het idee te promoten “dat je je lichaam voedsel moet ontzeggen om schoon en gezond te worden.”

Mythe 6: Darmkanker komt vooral voor bij oudere mensen.

Toen dr. May begin jaren 2000 geneeskunde studeerde, leerde hij dat darmkanker een ziekte van oudere volwassenen was. Maar het aantal gevallen is gestegen bij jongere mensen en het is nu de belangrijkste doodsoorzaak door kanker bij mannen onder de 50 en de op één na meest voorkomende bij vrouwen in die leeftijdsgroep.

Mythe 7: Het eten van noten en popcorn kan diverticulitis veroorzaken.

Diverticulitis treedt op wanneer kleine zakjes in de wand van de dikke darm ontstoken raken en buikpijn, misselijkheid, braken, constipatie, kramp of koorts veroorzaken.

Artsen zeiden altijd dat als je gevoelig bent voor diverticulitis, je het eten van noten, zaden en popcorn moet vermijden, omdat ze in de wand van de dikke darm vast kunnen komen te zitten en ontstekingen kunnen veroorzaken, aldus Dr. Nitin K. Ahuja, een gastro-enteroloog aan de Universiteit van Pennsylvania.

Maar dat bleek niet waar te zijn, zei dr. Ahuja. Sommige onderzoeken suggereren zelfs dat mensen die noten of popcorn eten minder kans hebben op diverticulitis dan mensen die dat niet doen. Deze voedingsmiddelen bevatten vezels, die in verband worden gebracht met een lager risico op diverticulitis.

Mythe 8: Het eten van bonen en andere lectinehoudende voedingsmiddelen kan een 'lekkende' darm veroorzaken.

Sommige influencers beweren dat bepaalde voedingsmiddelen die chemische stoffen bevatten die lectines worden genoemd - waaronder bonen, granen en sommige groenten - ontstekingen en een “lekke” darm veroorzaken, waardoor microben en giftige stoffen van de darm naar andere delen van het lichaam kunnen gaan.

Alle planten bevatten lectines en vooral bonen bevatten veel lectines; daarom kan het eten van rauwe of onvoldoende gekookte bonen maag-darmklachten veroorzaken. Maar de meeste lectines worden vernietigd door koken, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het gehalte in gekookte bonen, granen of andere voedingsmiddelen, zegt Justin Sonnenburg, professor in microbiologie en immunologie aan de Stanford University.

Mythe 9: prikkelbaredarmsyndroom zit 'tussen je oren'.

Buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree, constipatie - de symptomen van Prikkelbaredarmsyndroom (I.B.S.) zijn echt en kunnen slopend zijn. Maar de aandoening gaat van oudsher gepaard met een zeker stigma, deels omdat er geen diagnostische test voor bestaat, wetenschappers de oorzaak niet volledig begrijpen en bepaalde psychische aandoeningen zoals angst en depressie de aandoening kunnen verergeren.

Zelfs vandaag de dag nemen sommige zorgverleners de aandoening niet serieus, waardoor veel patiënten het gevoel hebben te worden afgedaan als “gek”, aldus dr. Baha Moshiree, een gastro-enteroloog bij Atrium Health Wake Forest in Charlotte, N.C.

I.B.S. is een stoornis in de interactie tussen darmen en hersenen, zegt ze. Sommige zenuwen in de darmen - zoals de zenuwen die bijvoorbeeld pijn voelen - kunnen extra gevoelig zijn, waardoor zelfs normale spijsverteringsfuncties pijnlijk kunnen aanvoelen.

Mythe 10: Iedereen moet probiotica nemen voor een gezonde darm.

Hoewel sommige mensen baat kunnen hebben bij probioticasupplementen, is er weinig kwaliteitsbewijs dat erop wijst dat de meeste mensen ze nodig hebben, zegt dr. Brian Lacy, gastro-enteroloog van de Mayo Clinic .

Duizenden microbiële soorten leven in je darmen, zegt hij, dus het is onwaarschijnlijk dat een kleine capsule met slechts één of een paar levende stammen veel zou doen om je darmen te verbeteren.

En voor sommige mensen kunnen probiotica de symptomen verergeren“Een optimale darm,” zegt Hopkins, ”begint niet met veel pillen en drankjes als het aan jou ligt. Het begint gewoon met evenwichtige voeding en variatie.”