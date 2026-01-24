Amerikanen voelen zich gemiddeld maar de helft van de maand echt gezond: uit een nieuw onderzoek onder 2.000 volwassene
n blijkt dat zij zich slechts 16 dagen per maand volledig gezond voelen. De rest van de tijd modderen ze voort met vermoeidheid, pijntjes of een verkoudheid die niet ernstig genoeg is om thuis te blijven, maar wel om zich continu “net niet oké” te voelen.
Die zogenoemde ‘wellness‑kloof’ wordt in de winter extra zichtbaar. De steekproef, uitgevoerd door Talker Research in opdracht van farmagigant Bayer, laat zien dat Amerikanen in de winter alleen al gemiddeld vijf “unwell days” hebben, dagen waarop ze zich duidelijk niet fit voelen maar meestal toch doorwerken. Opvallend is dat bijna de helft (46 procent) schuldgevoel heeft als ze rust nemen terwijl ze niet officieel ziek
zijn, terwijl het gemiddeld vier dagen duurt voordat de eerste symptomen weer verdwijnen.
Dat strookt met een bredere trend: terwijl Gallup
meldt dat fysieke gezondheid en gezonde leefgewoonten sinds de pandemie verslechteren, blijft de prestatiedruk hoog. Uit het winteronderzoek zegt 1 op de 3 Amerikanen dat ze überhaupt niet genoeg vrije dagen hebben om van dit soort “halve ziekten” te herstellen. Het gevolg: mensen slepen zich naar kantoor of werken thuis door, wat herstel vertraagt en op termijn juist meer verzuim en zorgkosten oplevert.
Artsen waarschuwen ondertussen dat goede dagelijkse gewoonten – slaap, voeding, beweging – net zo belangrijk zijn als het vermijden van virussen
. Maar 59 procent geeft toe dat hun gezonde routines meteen instorten zodra ze een winterkwaaltje te pakken hebben. De les uit deze cijfers is ongemakkelijk eenvoudig: zolang rust als zwakte wordt gezien, blijven Amerikanen officieel “gezond”, maar voelen ze zich de helft van de tijd nauwelijks beter dan ziek
.