Deze schoenen dragen we in 2026: balletschoenen en bruine laarzen verdringen witte sneakers

Het nieuwe jaar brengt een frisse wind door de schoenenkast. Mode-experts zijn het eens: comfort en verfijning gaan in 2026 hand in hand. Wie dacht dat stijl altijd gepaard gaat met ongemak, krijgt dit jaar ongelijk.

De grootste verrassing komt uit de sporthoek. Celebrity stylist Anna Lavo omschrijft de nieuwe favoriet als "de definitie van moeiteloze verfijning". Ze doelt op de backless loafer, de instapper zonder hiel die overal opduikt. Dit model combineert klassieke elegantie met modern gemak en past perfect bij de huidige dresscodemix van relaxed maar doordacht.

Ook ballet sneakers maken furore. Deze hybride tussen balletschoen en sportschoen verenigt het sierlijke van een platte schoen met de ondersteuning van een sneaker. Personal stylist Dianne Boyer voorspelt dat het lage profiel de benen optisch verlengt en naadloos aansluit bij de verfijnde looks van 2026.

Western laarzen blijven populair, maar dan wel in een ingetogen uitvoering met zachte kleuren zoals zand en chocoladebruin. Die laatste tint wordt sowieso hét kleurstatement van het jaar, van enkellaarzen tot kniehoge modellen.

Wat verdwijnt? Grelle witte sneakers moeten plaatsmaken voor rijkere kleuren en texturen zoals suède. Ook chunky platforms en dikke "dad sneakers" zijn definitief achterhaald. Het nieuwe ideaal streeft naar gebalanceerde proporties waarbij de schoen het outfit ondersteunt in plaats van domineert.​