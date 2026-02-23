Bol.com en MediaMarkt halen populaire koptelefoons uit verkoop: hoge concentraties ‘zorgwekkende stoffen’

Grote webwinkels als Bol.com en MediaMarkt hebben per direct diverse populaire koptelefoons en headsets uit de verkoop gehaald, meldt het AD. Ook loopt er een onderzoek naar andere mogelijk schadelijke headsets. Amazon, Hema en Action bekijken of extra tests nodig zijn en gaan in gesprek met hun leverancier.

Aanleiding voor de maatregelen zijn vragen die het AD stelde na het bestuderen van een alarmerend rapport, dat afgelopen week is gepubliceerd door consumentenorganisaties in samenwerking met de Europese Unie.

Onderzoekers hebben 81 populaire hoofdtelefoons die op de Europese markt verkrijgbaar zijn onder de loep genomen. Daarbij is gekeken naar modellen van bekende merken zoals Apple , JBL, Bose en Samsung.

Veel van de geteste apparaten bevatten schadelijke stoffen die via de oorkussens en de bedrading het lichaam kunnen binnendringen, al varieert de hoeveelheid per model.