ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bol.com en MediaMarkt halen populaire koptelefoons uit verkoop: hoge concentraties ‘zorgwekkende stoffen’

gezondheid
door Redactie
maandag, 23 februari 2026 om 6:22
155989585_m
Grote webwinkels als Bol.com en MediaMarkt hebben per direct diverse populaire koptelefoons en headsets uit de verkoop gehaald, meldt het AD. Ook loopt er een onderzoek naar andere mogelijk schadelijke headsets. Amazon, Hema en Action bekijken of extra tests nodig zijn en gaan in gesprek met hun leverancier.
Aanleiding voor de maatregelen zijn vragen die het AD stelde na het bestuderen van een alarmerend rapport, dat afgelopen week is gepubliceerd door consumentenorganisaties in samenwerking met de Europese Unie.
Onderzoekers hebben 81 populaire hoofdtelefoons die op de Europese markt verkrijgbaar zijn onder de loep genomen. Daarbij is gekeken naar modellen van bekende merken zoals Apple, JBL, Bose en Samsung.
Veel van de geteste apparaten bevatten schadelijke stoffen die via de oorkussens en de bedrading het lichaam kunnen binnendringen, al varieert de hoeveelheid per model.

Lees ook

Als je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gifAls je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gif
Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?
Pesticide-eetwijzer: welk fruit en welke groente zit vol gif? Welke juist niet?Pesticide-eetwijzer: welk fruit en welke groente zit vol gif? Welke juist niet?
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading