Hoeveel eieren per week is te veel? Voedingsdeskundigen leggen uit

door Ans Vink
zondag, 17 mei 2026 om 19:10
Eieren eten is gezond, maar hoeveel is te veel? Volgens voedingsdeskundigen ligt het antwoord genuanceerder dan je denkt.
Lang werd gedacht dat eieren het cholesterolgehalte verhogen, maar dat blijkt een misvatting. "Cholesterol in voeding heeft geen invloed op het cholesterolgehalte in je lichaam zoals we vroeger dachten," legt diëtist Lauren Manaker uit. Het is juist verzadigd vet dat problemen veroorzaakt – en daar bevat één ei slechts 1,6 gram van.
De American Heart Association raadt gezonde volwassenen aan om gemiddeld zeven eieren per week te eten. Voor ouderen met normale cholesterolwaarden mag dit oplopen tot 14 eieren per week, omdat zij extra eiwit en vitamine B12 nodig hebben.
Maar context is cruciaal. Wie eieren combineert met bacon of boter, verhoogt alsnog het verzadigd vetgehalte. Ook medische aandoeningen zoals familiale hypercholesterolemie kunnen de aanbeveling beïnvloeden.
De gezondste manier? Pocheren of koken met minimaal vet, en serveren met volkoren toast en groenten. Zo profiteer je van alle voedingsstoffen zonder overdosering.

