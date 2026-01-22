ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 22 januari 2026 om 16:36
3aa7258e
Veel mensen denken dat cholesterol alleen een probleem is voor wie te zwaar is of ongezond eet, maar cardiologen zien in de praktijk een heel ander beeld.
Sprookje 1: slank is veilig
Een van de hardnekkigste misverstanden is dat slanke mensen geen hoog cholesterol kunnen hebben. De American Heart Association benadrukt expliciet dat ook dunne, sportieve mensen verhoogde waarden kunnen hebben en dus hun cholesterol moeten laten controleren, ongeacht gewicht of dieet. Dat komt doordat de lever het grootste deel van het cholesterol zelf maakt en erfelijke aanleg een grote rol kan spelen.​
Sprookje 2: een beetje “slecht” cholesterol kan geen kwaad
Vaak wordt gezegd dat een iets verhoogde LDL‑waarde niet zo erg is, zolang je je verder goed voelt. Recente onderzoeken laten echter zien dat juist LDL‑cholesterol het sterkst samenhangt met aderverkalking en hart‑ en vaatziekten. In grote cohortstudies stijgt het risico op sterfte al merkbaar bij LDL‑waarden boven ongeveer 3,4 mmol/L (circa 130 mg/dL), terwijl zowel te hoge als extreem lage waarden ongunstig lijken
Sprookje 3: statines zijn gevaarlijker dan het probleem
Ook over cholesterolverlagende medicijnen gonst veel desinformatie. Europese en Amerikaanse richtlijnen baseren zich op grote, langdurige onderzoeken waarin statines bij mensen met een verhoogd absoluut risico duidelijk minder hartinfarcten en beroertes opleveren dan ze bijwerkingen veroorzaken. Of je zo’n middel nodig hebt, hangt niet van één getal af, maar van je totale risico: leeftijd, bloeddruk, roken, familiegeschiedenis en al bestaande vaatziekte.
De kernboodschap van cardiologen: laat je niet sussen door een slank lijf of een “redelijke” waarde, maar ken je cijfers en bespreek je totale risico met je huisarts of cardioloog. Gezond eten, meer bewegen, niet roken en – als dat nodig is – tijdig medicatie kunnen samen tientallen procenten risico op hart‑ en vaatziekte schelen.

Lees ook

Waarom ‘goed’ en ‘slecht’ cholesterol een misleidende mythe isWaarom ‘goed’ en ‘slecht’ cholesterol een misleidende mythe is
Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het levenEenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven
Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingenNieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen
Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?Wat is gezonder een hard- of een zachtgekookt ei?
Carnivore man eet acht maanden alleen dierlijke producten en bezwijkt bijnaCarnivore man eet acht maanden alleen dierlijke producten en bezwijkt bijna
Dit zijn de voedingsmiddelen die je volgens een cardioloog moet vermijden bij het ontbijt (ze verhogen het cholesterol)Dit zijn de voedingsmiddelen die je volgens een cardioloog moet vermijden bij het ontbijt (ze verhogen het cholesterol)
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

Scherm­afbeelding 2026-01-22 om 06.37.59

Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

ANP-522616022

Dag OV-chipkaart, hallo OV-pas: dit verandert er allemaal voor jou

Loading