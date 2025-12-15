ECONOMIE
Eenvoudige tabel: wanneer is een bierbuik zorgelijk?

gezondheid
door Gerard Driehuis
maandag, 15 december 2025 om 8:41
Een bierbuik is geen onschuldig gezellig teken van een goed leven, maar hangt bij mannen samen met meetbare schade aan het hart, zelfs als het totale gewicht niet extreem hoog is en je BMI (of zijn BMI) redelijk is. Nieuwe MRI‑studies laten zien dat vet rond de buik – de klassieke “beer belly” – het hart op een andere, veel riskantere manier belast dan algemene obesitas.
Onderzoekers uit Hamburg analyseerden hart-MRI’s van ruim 2.200 volwassenen zonder bekende hartziekte en vergeleken twee maten: de bekende BMI en de taille‑heupverhouding, een eenvoudige maat voor buikvet. Daarbij bleek dat een hogere taille‑heupverhouding leidt tot verdikking van de hartspier en kleinere hartkamers, een patroon dat cardiologen “concentrische hypertrofie” noemen en dat de pompfunctie op termijn kan ondermijnen. Die veranderingen waren duidelijker bij mannen dan bij vrouwen, wat erop wijst dat vooral mannen met een bierbuik vroegtijdig hartschade kunnen oplopen.rsna+3​
De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een taille‑heupverhouding boven 0,90 voor mannen en 0,85 voor vrouwen als grens voor abdominale obesitas, met een duidelijk verhoogd risico op hart‑ en vaatziekten. Het opvallende is dat veel deelnemers in het onderzoek op basis van BMI nog in de categorie “overgewicht” vielen, maar op basis van taille‑heupverhouding al vol in de risicogroep zaten. Met een simpel meetlint kun je thuis je eigen verhouding berekenen door de omtrek van je taille (smalste punt) te delen door die van je heupen (breedste punt).wikipedia+4​
Artsen benadrukken dat het daarom niet genoeg is om alleen op de weegschaal te letten; waar het vet zit, maakt uit voor je hart. Gerichte buikvetreductie via meer bewegen, minder ultrabewerkte voeding en tijdige medische begeleiding kan de schadelijke herverandering van het hart mogelijk afremmen. Meer informatie over de studie en de gebruikte MRI‑technieken is te vinden bij de Radiological Society of North America (RSNA) en in een samenvatting op Healthline.
Eenvoudige tabel: wanneer is een bierbuik zorgelijk?
MaatMannen (risicogrens)Vrouwen (risicogrens)
Taille‑heupverhouding> 0,90 > 0,85 
Hier moet je meten
