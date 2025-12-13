ECONOMIE
Gevolgen neppillen nog ernstiger dan gedacht: zeker 13 doden

gezondheid
door Redactie
zaterdag, 13 december 2025 om 7:04
ANP-332664493
Veel meer mensen zijn slachtoffer geworden van nagemaakte medicijnen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Erasmus MC op verzoek van de NOS.
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meldde recent zes sterfgevallen en vier ernstige vergiftigingen die te koppelen waren aan namaakmedicijnen. Maar uit een rondgang langs het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum, het Trimbos-instituut, het NFI en ziekenhuizen die kunnen testen op gevaarlijke stoffen uit namaakmiddelen, blijkt dat er nog ten minste zeven andere verdachte overlijdens zijn. Bij een achtste geval zijn er zeer sterke vermoedens, maar is het niet met volledige zekerheid te zeggen.
Naast deze twaalf sterfgevallen zijn er nog zeker 22 ernstige vergiftigingen waarbij veel mensen het ternauwernood overleefden, omdat zij op tijd naar het ziekenhuis werden gebracht, al dan niet in coma. Volgens het Erasmus MC gaat het bij al deze aantallen hoogstwaarschijnlijk nog om een onderschatting; de werkelijke cijfers liggen hoger.

