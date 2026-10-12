Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

Oekraïense drones hebben de afgelopen dagen drie grote datacenters van het Russische techbedrijf Yandex in de as gelegd. Online gaan nu de theorieën rond: is dat de reden dat meer dan 95 procent van de Russische trollen opeens zijn verdwenen?

Zelensky wordt op X gevierd als held, nu het social media platform eindelijk weer teruggekeerd lijkt naar zijn ‘normale’ staat. Miljoenen en miljoenen nepaccounts die 24/7 haten op ‘linkse’ accounts en hun steun betuigen aan berichten van Donald Trump , Elon Musk en de Duitse rechtsextremistische politieke partij AfD, zijn op dit moment uit de lucht.

Yandex in de as

De aanvallen volgden elkaar snel op. Op 8 oktober raakten drones het datacenter in Sasovo, in de regio Rjazan, dat in brand vloog en compleet stil kwam te liggen. Een dag later was het grootste datacenter in Kaloega aan de beurt. In de nacht van 11 oktober ging ook het datacenter van 50 megawatt in Vladimir plat. Kyiv presenteert de aanvallen als antwoord op Russische aanvallen op datacenters in de Oekraïense hoofdstad.

Bottraffic bijna verdwenen

Daarna begon iets op te vallen. Volgens meetgegevens van internetbedrijf Cloudflare daalde het automatische verkeer vanuit het Yandex-netwerk met 99,6 procent vergeleken met de piek van de afgelopen twee weken. Volgens BigGo was de eerste daling er al na de eerste aanval, naar ongeveer 57 procent. Yandex is de grootste zoekmachine van Rusland.

‘A+-trol van Zelensky’

Op X was de conclusie snel getrokken. Opiniepeiler Frank Luntz deelde het nieuws en een gebruiker schreef: "Je kunt je niet voorstellen hoeveel schade Zelensky de Republikeinse campagne heeft toegebracht". Anderen meldden dat hun tijdlijn ineens veel rustiger was. Een Amerikaanse Substack-schrijver noemde het een "A+-trol van Zelensky", weken voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van november.

AfD

Ook in Europa werd gespeculeerd. De Tsjechische Europarlementariër Tomáš Zdechovský meldde op X dat de online activiteit rond de Duitse AfD sterk afnam nadat de Oekraïense drones de Russische datacenters hadden geraakt.

Correlatie, geen bewijs

De daling valt samen met de aanvallen, en historicus Timothy Snyder en anderen opperen dat een deel van de pro-Trump- en pro-AfD-botactiviteit mogelijk via Russische datacenters liep. Het gaat hier om samenvallende tijdstippen en niet om aangetoond oorzakelijk verband, maar deze samenloop van omstandigheden is wel erg interessant.

Gewone Russen merken het ook

Yandex is de grootste zoekmachine van Rusland. Na de aanvallen gingen minstens 84 diensten van Yandex Cloud offline. Het bedrijf zegt dag en nacht aan herstel te werken, maar kan niet zeggen wanneer alles weer werkt. Bij Sasovo weet Yandex zelfs niet of de apparatuur nog te repareren is.

Meer weten?