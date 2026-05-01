Kanker: Meer dan helft ons verbrandt nog steeds door zon in de zomer

gezondheid
door Nina van der Linden
vrijdag, 01 mei 2026 om 6:04
bijgewerkt om vrijdag, 01 mei 2026 om 6:17
Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) is afgelopen zomer verbrand door de zon. Dat blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Maastricht heeft gedaan in opdracht van het Nationaal Huidfonds.
Hoewel het cijfer iets lager ligt dan een jaar eerder (64 procent), blijven de cijfers zorgwekkend volgens het Nationaal Huidfonds. Dat geldt zeker voor buitenwerkers, van wie 37 procent aangeeft zelfs zwaar verbrand te zijn.
Vooruitlopend op de 'Bescherm de Buitenwerker Week' eind mei pleit het Huidfonds voor extra aandacht voor deze risicogroep.

Kwetsbaar

Jaarlijks krijgen ruim 81.000 mensen huidkanker. Er overlijden ieder jaar ongeveer 1000 mensen aan.
Opvallend is volgens het fonds dat bescherming tegen de zon nog vaak tekortschiet, terwijl mensen zich bewust zijn van het risico. 35 procent van de respondenten in het onderzoek voelt zich (erg) kwetsbaar. Ook acht 51 procent de kans op huidkanker (zeer) groot bij onvoldoende bescherming. Maar toch smeert 37 procent zich slechts soms of nooit in met beschermingsfactor 30+.

Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’
Waarom kanker bij jonge vrouwen stijgt – en mannen achterblijvenWaarom kanker bij jonge vrouwen stijgt – en mannen achterblijven
Minerale versus 'chemische' zonnebrandcrèmes: welke kun je het beste gebruiken?Minerale versus 'chemische' zonnebrandcrèmes: welke kun je het beste gebruiken?
