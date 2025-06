Onschuldig? Van cannabis ga je gemiddeld eerder dood

Alcohol is erg slecht voor je gezondheid, maar cannabis is niet veel beter. Het gebruik van marihuana verdubbelt het risico op overlijden door hartziekten, volgens een nieuwe analyse van medische gegevens van 200 miljoen mensen, voornamelijk tussen de 19 en 59 jaar oud.

“Wat vooral opviel, was dat de patiënten die voor deze aandoeningen in het ziekenhuis werden opgenomen, jong waren (en dus waarschijnlijk niet door roken aan de klinische symptomen leden) en geen voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten of risicofactoren daarvoor hadden”, zei hoofdauteur Émilie Jouanjus, universitair hoofddocent farmacologie aan de Universiteit van Toulouse, Frankrijk, tegen CNN

In vergelijking met niet-gebruikers hadden cannabisgebruikers ook een 29% hoger risico op een hartaanval en een 20% hoger risico op een beroerte, volgens de studie die dinsdag is gepubliceerd in het tijdschrift Heart

“Dit is een van de grootste onderzoeken tot nu toe naar het verband tussen marihuana en hartziekten, en het roept serieuze vragen op over de aanname dat cannabis weinig risico's voor hart- en vaatziekten met zich meebrengt”, zegt kinderarts dr. Lynn Silver, klinisch hoogleraar epidemiologie en biostatistiek aan de Universiteit van Californië in San Francisco.

“Het is super belangrijk dat we dit goed begrijpen, want hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten en wereldwijd”, zegt Silver, die ook senior adviseur is bij het Public Health Institute, een non-profit organisatie voor volksgezondheid die het beleid en de legalisering van marihuana onderzoekt.

Silver is medeauteur van een redactioneel artikel dat samen met het onderzoek is gepubliceerd en waarin wordt opgeroepen tot een andere kijk op cannabis door gezondheidswerkers, regelgevende instanties en het grote publiek.

“Artsen moeten mensen screenen op cannabisgebruik en hen voorlichten over de schadelijke effecten ervan, net zoals we dat doen voor tabak, omdat cannabis in sommige bevolkingsgroepen meer wordt gebruikt dan tabak”, zegt ze. “Ons regelgevingssysteem, dat bijna volledig gericht is op het creëren van een wettelijke infrastructuur en het verlenen van vergunningen aan legale, winstgevende (cannabis)bedrijven, moet veel meer aandacht besteden aan gezondheidswaarschuwingen die mensen voorlichten over de werkelijke risico's.”