Ze zitten midden in hun loopbaan. Vaak hebben ze een gezin, soms ook ouders die zorg nodig hebben. En steeds vaker vallen ze langdurig uit. Het aantal vrouwen tussen de 30 en 40 jaar dat een WIA -uitkering aanvraagt, stijgt opnieuw.

Het UWV verwacht dat dit jaar zo'n 14.000 vrouwen uit deze leeftijdsgroep een aanvraag indienen. Dat is 10 procent meer dan in 2025. Bij mannen van dezelfde leeftijd is de verwachte stijging met 11 procent iets groter. Toch vragen vrouwen in absolute aantallen nog altijd bijna twee keer zo vaak een uitkering aan.

Depressie en PTSS bovenaan

De diagnoses zeggen veel. Bij bijna een kwart van de vrouwen gaat het om een depressieve episode (24 procent). PTSS volgt vlak daarachter met 23 procent. Burn-out (7 procent) en overspannenheid (4 procent) komen minder vaak voor.

Vooral de opmars van PTSS valt op. Verzekeringsartsen zien dat somberheid en depressie als reden voor uitval plaatsmaken voor angststoornissen.

"We zien een verschuiving van depressieve episodes en somberheid naar angststoornissen als PTSS."

Schulden, eenzaamheid en werkdruk

De oorzaken lopen uiteen. 'Klassieke' redenen blijven meespelen, zoals pesten op het werk, ingrijpende levensgebeurtenissen of een gewelddadige relatie. Daarnaast worden steeds vaker genoemd:

schulden en woonproblemen

eenzaamheid en gebrek aan zingeving

overvraagd worden door de werkgever

Vrouwen in hun dertiger jaren moeten vaak veel ballen tegelijk hooghouden. Werk, gezin en mantelzorg komen samen, vaak in sectoren waar personeelstekorten de werkdruk al jaren opdrijven.

Zorg, onderwijs en overheid

De uitval komt voor op alle opleidingsniveaus. Hij is het grootst in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Dat zijn precies de sectoren waar relatief veel vrouwen werken en waar de werkdruk structureel hoog is.

Het past in een breder patroon. In 2025 lag de WIA-instroom door psychische klachten landelijk gemiddeld 29 procent hoger dan in 2022. Voor 2026 verwacht het UWV in totaal 80.900 nieuwe WIA-uitkeringen, 13 procent meer dan een jaar eerder.

Mannen vallen grotendeels om dezelfde redenen uit. Bij hen spelen problemen die met het werk te maken hebben wel vaker een rol.

Verlof voor schulden?

Wat helpt? Een begin is meer aandacht op de werkvloer voor de problemen die tot psychische klachten leiden. Ook verlofregelingen kunnen breder.

"Zoals we ouderschapsverlof hebben, kunnen we ook kijken naar verlof bij mantelzorg of hulp bij schulden."

Dat vraagt iets van werkgevers. Maar wie op tijd ingrijpt, voorkomt mogelijk dat een werknemer uiteindelijk helemaal uit beeld raakt.

Zo werkt de WIA-aanvraag In de 88e week dat je ziek bent, stuurt het UWV je een brief over de WIA-uitkering. Vanaf dat moment kun je de uitkering aanvragen. Daarvoor heb je zes weken. Vraag je te laat aan, dan zit je mogelijk tijdelijk zonder inkomen. Is duidelijk dat je ook in de toekomst niet meer kunt werken? Dan kan de bedrijfsarts of verzekeringsarts adviseren om eerder aan te vragen.

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