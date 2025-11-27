Tatoeages vergroten waarschijnlijk toch wel de kans op huidkanker

Lang werd gedacht dat tatoeages niet zoveel kwaad konden, maar nu komen er toch steeds meer studies die de link leggen met huidkanker. Zweedse onderzoekers stellen nu zelfs dat de kans op melanoom bijna 30 procent groter is als je tatoeages hebt.

Die verhoogde kans geldt vooral voor mensen die hun tattoo al meer dan tien jaar hebben en dus enkel voor melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Voor plaveiselcelkanker, dat een stuk onschuldiger is, werd geen verband gevonden.

Maar waarom zou inkt iets te maken hebben met kanker? De onderzoekers wijzen naar het immuunsysteem: dat ziet tattoo-inkt als een indringer en transporteert een deel ervan naar de lymfeklieren, waar de minuscule deeltjes jarenlang blijven zitten. Mogelijk veroorzaakt dat een lichte, chronische ontsteking wat kan bijdragen aan kankerontwikkeling. Maar zeker is dat niet.

Omdat het gaat om een verband dat niet noodzakelijkerwijs causaal is, kun je ook denken dat mensen met tatoeages misschien ongezonder leven. Wie weet, liggen ze meer onder de zonnebank of liggen ze vaker op het strand. Maar daarvoor is gecorrigeerd, net als voor onder meer rookgedrag, inkomen en huidtype.

Toch is er het laatste nog niet over gezegd, want er zijn ook andere studies die juist stellen dat grote tatoeages beschermen tegen uv-schade, omdat mensen hun tatoeages graag uit de zon willen houden.

Hoe het ook zit, de Zweedse studie is zorgwekkend, zeker als je weet dat drie op de tien Nederlanders een tatoeage hebben.