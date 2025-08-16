ECONOMIE
Je tatoeage weg laten laseren is niet zonder gevaar +tips

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 16 augustus 2025 om 17:20
i283445314601676076
Je denkt misschien dat je de tattoo die je neemt altijd weer weg kan. Maar kijkt uit. Een tatoeage laten verwijderen met een laserbehandeling is niet zonder gevaar. Hieronder vind je de belangrijkste risico's en aandachtspunten volgens dermatologen uit het artikel dat je nu bekijkt:
  • Risico op littekens en pigmentverschuivingen: Zeker bij donkere huidtypes is er meer kans op pigmentverschuivingen (witte of juist donkere vlekken op de huid) en blijvende littekens, vooral als de verkeerde lasertechniek wordt gebruikt.
  • Pijn en herstel: De behandeling is pijnlijk en de huid kan pijn doen, korstjes, blaasjes of kleine bloedinkjes vertonen. Er moet minstens acht weken herstel tussen sessies zitten.
  • Langdurig traject: Het verwijderen van een tatoeage duurt maanden tot soms wel jaren (bij grote tatoeages tot 3 jaar), met gemiddeld 8 tot 18 behandelingen nodig.
  • Niet iedere laser is geschikt: Sommige lasers werken alleen op één golflengte — dat is gevaarlijk bij gekleurde tatoeages, want je loopt dan extra risico op huidbeschadiging als een te sterke stand wordt gebruikt.
  • Risico’s per plek en huidtype: Op plekken ver van het hart, zoals de enkels, is het lastiger pigment goed af te voeren en zijn er sneller complicaties.

Advies:

Vraag altijd aan je behandelaar welke soort laser ze gebruiken en of ze ervaring hebben met jouw huidtype en de kleuren in jouw tatoeage. Een deskundige aanpak verkleint de risico’s aanzienlijk, maar gevaarloos is een laserbehandeling nooit helemaal.ad

Dit zeggen expert er over:

  • Erasmus MC: De laser werkt oppervlakkig en heeft geen invloed op inwendige organen. Belangrijkste bijwerkingen zijn roodheid, zwelling, blaren, pigmentverandering en zelden littekens. Niet doen tijdens zwangerschap. Resultaat hangt af van inktsoort, kleur en diepte. Per behandeling wordt geëvalueerd, en meestal zijn 5-10 sessies nodig.
  • Laserstudionoord.nl: Het laseren is niet zonder risico’s, o.a. door oude/giftige inkten die in het verleden gebruikt zijn. Deze kunnen tijdens het laseren vrijkomen in je bloedbaan. Ook allergische reacties zijn mogelijk als je gevoelig bent voor bepaalde metaalsoorten in de inkt. Er zijn strengere regels voor inkt sinds 2003, maar dit is niet altijd gegarandeerd bij elke tattoo.
  • Radar/AVROTROS: Dermatologen waarschuwen voor mogelijke huidreacties (roodheid, korstvorming, jeuk, zwelling, blaren, pigmentveranderingen en zelden littekens). De juiste soort pigmentlaser en instellingen zijn cruciaal om risico’s te minimaliseren.
  • Cosmetique  Allergische reacties zijn zeldzaam, maar komen soms voor. Stoffen zoals PAK’s en zware metalen in oudere inkt kunnen bij het laseren vrijkomen, maar er is nog geen direct verband met kanker vastgesteld. De kans op hyper- of hypopigmentatie is groter bij donkere huidtypes. In Nederland mag iedereen de behandeling uitvoeren, er is geen strenge controle op apparatuur en deskundigheid; dat verhoogt het risico op complicaties zoals verkeerde instellingen en daardoor littekens.
  • Veiligtatoeerenenpiercen.nl: Bij het laseren kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen uit sommige inkten; het is onbekend of dit daadwerkelijk leidt tot meer kankergevallen. Regels zijn in verandering: alleen artsen en huidtherapeuten mogen straks zelfstandig laseren, niet langer schoonheidsspecialisten of tatoeëerders.

