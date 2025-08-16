Je tatoeage weg laten laseren is niet zonder gevaar +tips

Je denkt misschien dat je de tattoo
die je neemt altijd weer weg kan. Maar kijkt uit. Een tatoeage
laten verwijderen met een laserbehandeling is niet zonder gevaar. Hieronder vind je de belangrijkste risico's en aandachtspunten volgens dermatologen uit het artikel dat je nu bekijkt:
Vraag altijd aan je behandelaar welke soort laser ze gebruiken en of ze ervaring hebben met jouw huidtype en de kleuren in jouw tatoeage. Een deskundige aanpak verkleint de risico’s aanzienlijk, maar gevaarloos is een laserbehandeling nooit helemaal.ad