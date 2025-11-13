ECONOMIE
MRI-screening bij dicht borstweefsel pas vanaf 2030: 'Lastige keuzes'

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Redactie
donderdag, 13 november 2025 om 12:27
bijgewerkt om donderdag, 13 november 2025 om 12:28
anp131125135 1
Pas vanaf 2030 krijgen vrouwen met zeer dicht borstweefsel niet alleen een röntgenfoto voor de screening van borstkanker, maar ook een MRI-scan. In het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) was al afgesproken dat hier geld voor komt, maar volgens demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) duurt het "nog enkele jaren voordat noodzakelijke stappen en goede voorbereiding afgerond zijn".
"Met mijn hart zou ik deze stap gisteren ingevoerd willen hebben", aldus Tielen. "Maar met mijn hoofd heb ik lastige keuzes moeten afwegen." Eerder liet Tielen al weten een aantal "lastige keuzes" te voorzien over de precieze invulling, bijvoorbeeld over de organisatie of hoe vaak vrouwen een scan aangeboden krijgen. Volgens haar is het besluit genomen in overleg met patiënten, artsen en onderzoekers.
Het RIVM gaat "zo snel mogelijk" werken aan de implementatie van het uitgebreidere bevolkingsonderzoek. Tielen schrijft "nadrukkelijk betrokken" te blijven, "om te zorgen dat alle versnellingsmogelijkheden worden benut".

