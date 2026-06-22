Vergeet die 10.000 stappen: deze Japanse wandeltrend verovert nu Europa

Iedere dag braaf je stappen halen? Volgens een nieuwe wandeltrend uit Japan kan het slimmer. Geen ingewikkelde schema’s, geen sportabonnement en geen hardloopschoenen nodig: drie minuten stevig doorlopen, drie minuten rustig wandelen ; en dat een halfuur lang.

Het heet ‘Japans lopen’ en volgens voorstanders levert het meer op dan eindeloos op hetzelfde tempo wandelen. “En het werkt.”

Intensiteit

Sportarts Ruben De Gendt van het Universitair Ziekenhuis Gent ziet er wel degelijk iets in. De methode werd ontwikkeld door onderzoekers van de Japanse Shinshu-universiteit en draait om afwisseling in intensiteit. Dus niet dertig minuten op hetzelfde tempo, maar korte blokken waarin je jezelf nét wat meer uitdaagt.

Volgens De Gendt zit daar precies de winst. “Voor de brede groep van de bevolking die niet in staat is om te gaan lopen, is het iets dat makkelijk toepasbaar is en er toch voor zorgt dat er wekelijks voldoende bewogen wordt.”

Uit je comfortzone

En daar heb je niet eens elke dag uren voor nodig. “Eigenlijk is dat al voldoende om genoeg te bewegen en op weekbasis gezond te zijn”, zegt de sportarts tegen BNR.

Volgens De Gendt draait gezondheidswinst niet alleen om bewegen, maar vooral om de juiste prikkel. “Maar door jezelf te pushen of te stimuleren om echt even op een tempo te wandelen dat misschien wat onaangenaam kan aanvoelen, waarbij de hartslag omhooggaat en het toch iets van inzet vergt, is dat net voldoende om een prikkel te geven aan het lichaam om bepaalde processen in gang te zetten en toch net boven die drempel te gaan die comfortabel aanvoelt.”

Hoe weet je of je hard genoeg gaat?

Daar bestaat geen universeel antwoord op. Volgens De Gendt moet je vooral letten op je eigen lichaam. “Je gaat dan sneller ademen en je kunt moeilijker een gesprek voeren met iemand die naast je wandelt.”

Hoe je die inspanning opwekt, maakt minder uit. “Dat kan op een loopband met een helling zijn of buiten drie minuten een kleine brug op wandelen en weer naar beneden. Je kan het zelf bepalen.”

Ook vaste hartslagzones zijn volgens hem niet heilig. Er is een bepaald regeltje dat de maximale hartslag 220 min de leeftijd zou zijn, maar dat geldt voor een brede groep. Per individu liggen die waarden echt anders.”

Zijn advies: “Je kan zelf wel een aantal weken die waarden bijhouden en dan echt gaan kijken wat voor jou rustig voelt, wat intensief voelt en wat oncomfortabel voelt. Dan krijg je daar wel inzicht in.”

Een belangrijke kanttekening

Wie denkt met wandelen alleen klaar te zijn, komt volgens De Gendt bedrogen uit. Vanaf ongeveer je veertigste neemt niet alleen je conditie af, maar ook je spiermassa.

“Er treedt spieratrofie op, dat is een daling van de spiermassa. Het is daarom wel belangrijk om een vorm van krachttraining te behouden bij het ouder worden, omdat het ook gelinkt is aan een betere levenskwaliteit.”

Of simpeler gezegd: “Dus dat blijft eigenlijk ook belangrijk om naast de cardio of het wandelen een vorm van krachttraining te blijven doen.”