Trendbreuk? Huizen in 2025 goedkoper geworden, ook veel meer verkopen

Huizenkopers hoefden in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder geld neer te leggen voor een koopwoning. De huizenprijzen braken vorig jaar record na record, maar in het eerste kwartaal van dit jaar kostte een woning gemiddeld 473.000 euro. Aan het einde van vorig jaar was dat nog 485.000 euro.

Daarmee daalden de prijzen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024 volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met 1,8 procent. De makelaarsorganisatie zegt echter dat het wel vaker voorkomt dat de prijzen in een eerste kwartaal dalen. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2024 lagen de prijzen 9,7 procent hoger.

Er zit "flink vaart" in de huizenmarkt, stelt de NVM. Afgelopen kwartaal werden veel meer huizen verkocht, vooral meer appartementen. Bijna 34.000 huizen kregen een nieuwe eigenaar, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt met name doordat het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen veel vaker voorkwam. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het vanwege nieuwe wetten minder aantrekkelijk voor hen is geworden een huis opnieuw te verhuren.

Voormalige huurwoningen

Volgens de makelaarsorganisatie is het opvallend dat een op de vijf verkochte huizen vorig kwartaal een voormalige huurwoning was. In de gemeenten van de vier grootste steden van Nederland was dit zelfs twee op de vijf. Uitpondwoningen zijn vaak wat kleiner en eenvoudiger, waardoor ze de verkoopprijzen dempen, verklaart de NVM.

Ook het aanbod is de afgelopen drie maanden gestegen. Het is "bemoedigend" dat de huizenmarkt aantrekt met meer verkopen en een breder aanbod, vindt Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Een flink deel daarvan zijn betaalbare voormalige huurwoningen, die met name voor starters ruimte bieden om de koopwoningmarkt te betreden." Voor mensen die voor het eerst een huis willen huren wordt de situatie volgens haar wel "steeds schrijnender".

Slimmer

Nederland moet er wat Gerssen betreft voor zorgen dat nieuwbouw weer haalbaarder en betaalbaarder wordt. Daarvoor is volgens haar "slimmer, eenvoudiger en sneller" ontwikkelen nodig.