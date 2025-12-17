Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft, namelijk een opgeblazen ego, dramatische stemmingswisselingen en de rotsvaste overtuiging dat er niets is wat hij niet kan.

Trump’s eigen stafchef noemt hem in een nieuw interview iemand met “een alcoholistische persoonlijkheid” https://ggzinterventie.nl/hoe-herken-je-alcoholisme/ – een explosieve kwalificatie voor een president die er juist prat op gaat nooit een druppel te drinken. Susie Wiles, de machtige stafchef in het Witte Huis, zegt dat ze bij Trump dezelfde trekken herkent als bij haar alcoholistische vader: een opgeblazen ego, dramatische stemmingswisselingen en de rotsvaste overtuiging dat er niets is wat hij niet kan.

Wat Wiles precies zegt

In het interview met Vanity Fair, samengevat door onder meer de F inancial Times, omschrijft Wiles Trump als iemand die “handelt vanuit de overtuiging dat er niets is wat hij niet kan. Niets, nul, niets.” Ze noemt zichzelf “een beetje een expert in grote persoonlijkheden” omdat ze opgroeide met een alcoholistische vader en die persoonlijkheidskenmerken nu terugziet in haar baas in het Oval Office. Opvallend is dat Wiles haar kwalificatie niet eens als puur negatief presenteert, maar eerder als een verklarend kader voor Trumps alles-of-niets-stijl van regeren.

De president die niet drinkt

De paradox is dat Trump al jaren benadrukt dat hij volledig teetotaal is, juist omdat zijn oudere broer Freddy aan alcohol ten onder ging. “Ik heb nooit een glas genomen, want ik denk dat ik het type persoonlijkheid heb dat een probleem zou krijgen,” zei hij eerder, en hij herhaalt nu dat hij een “bezitterige en verslavingsgevoelige persoonlijkheid” heeft. In een recente reactie zei Trump zelfs dat Wiles gelijk heeft: als hij zou drinken, had hij “een heel goede kans” om alcoholist te worden.​

Politiek signaal in een psychologisch label

Dat de stafchef van de machtigste man ter wereld hem vergelijkt met een alcoholist, raakt aan een bredere zorg: wat betekent een “alcoholistische persoonlijkheid” aan de top van de macht, zelfs zonder fles? Het beeld van een president die impulsief regeert, overtuigd dat geen grens hem stopt, voedt het verhaal van een Witte Huis gedreven door wrok, revanche en persoonlijke obsessies. Wiles probeerde haar woorden later op X te relativeren en sprak van een “oneerlijk geformuleerd stukje”, maar de geest is uit de fles – en dit keer was er geen alcohol voor nodig.

JD Vance, de vicepresident, werd gisteren gevraagd wat hij vond van het interview. Zijn antwoord: "We moeten minder interviews geven".