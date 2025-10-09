ECONOMIE
Ziekenhuis ontslaat medewerkers die zomaar in dossiers keken

gezondheid
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:41
DORDRECHT (ANP) - Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft twee medewerkers ontslagen, omdat ze uit nieuwsgierigheid veel dossiers van patiënten hebben bekeken. Bij een controle werd ontdekt dat in totaal 1100 dossiers ongeoorloofd waren geopend, maakte het ziekenhuis met hoofdvestiging in Dordrecht donderdag bekend.
De ene medewerker was actief in de zorg en keek onder meer zonder geldige reden in dossiers van mensen die in dezelfde straat woonden en naar het ziekenhuis moesten. De ander werkte niet op een zorgafdeling en had "beperkte toegang" tot informatie over patiënten. Het ging bijvoorbeeld om naam, adres, woonplaats en de afdeling waar mensen waren opgenomen.
"Dit is ernstig en past niet bij goede patiëntenzorg", zegt bestuursvoorzitter Nicole Stolk in een verklaring. "Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij ons. Wie in een patiëntendossier kijkt zonder behandelrelatie, tast dat vertrouwen aan. Dat is niet acceptabel en dat wisten de betrokkenen ook."
