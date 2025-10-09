Palestijnse president Abbas verwelkomt deal Israël en Hamas

RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de deal tussen Israël en Hamas over Gaza verwelkomd. Hij benadrukt dat alle partijen zich moeten houden aan de "onmiddellijke uitvoering" van de overeenkomst.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken laat ook weten dat Abbas hoopt op een permanente politieke oplossing die leidt tot "een einde aan de Israëlische bezetting van de staat Palestina en de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat". De soevereiniteit over Gaza behoort volgens hem toe aan een Palestijnse staat.

Abbas is de president van de Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan op de bezette Westelijke Jordaanoever.