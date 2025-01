Hoe ga je om met deze relatieproblemen? ‘Zelfs de gelukkigste stellen worstelen ermee’

Zelfs de meest stabiele en gelukkige relaties komen wel eens een flinke hobbel in de weg tegen. Sociaal psycholoog Giulia Zoppolat van de Vrije Universiteit heeft onderzoek gedaan naar relatieproblemen, en richtte hierbij zich op twee veelvoorkomende 'uitdagingen': gemengde gevoelens over je partner en afnemende aandacht. Volgens haar is het cruciaal om deze situaties te herkennen en er op de juiste manier mee om te gaan.

Romantische relaties kunnen een enorme bron van geluk zijn, legt Zoppolat uit. “Wanneer deze relaties bevredigend zijn, helpen ze ons de moeilijkheden van het leven te trotseren en geven ze betekenis aan ons bestaan.” Toch is een relatie geen aaneenschakeling van perfecte momenten. Uit haar studie blijkt dat zelfs de meest liefdevolle koppels moeite moeten doen om hun relatie gezond te houden.

Ambivalentie

Zoppolat analyseerde hoe partners met elkaar omgaan door hen dagboeken bij te laten houden, enquêtes in te vullen en gesprekken te voeren in een laboratoriumomgeving. Daarbij merkte ze dat vooral twee problemen telkens terugkwamen: ambivalentie en afnemende aandacht.

Ambivalentie betekent dat je zowel positieve als negatieve gevoelens voor je partner hebt. “Het is volkomen normaal dat je niet alles leuk vindt aan je geliefde”, vertelt Zoppolat. “Sterker nog, dit besef helpt mensen om hun relatie actief te verbeteren of om de conclusie te trekken dat het beter is om uit elkaar te gaan.”

Afnemende aandacht

Zoppolat legt uit dat het tweede probleem – afnemende aandacht – een grotere uitdaging kan vormen. Denk aan een partner die tijdens een gesprek voortdurend op zijn of haar telefoon kijkt. “Wat wij afgeleide aandacht noemen, kan de kwaliteit van een relatie schaden. Stellen zijn hier vooral kwetsbaar voor in stressvolle periodes,” zegt Zoppolat. Toch is aandacht juist essentieel, omdat het helpt om elkaars emoties beter te begrijpen en misverstanden te voorkomen.

Hoe ga je als koppel hiermee om?

Volgens Zoppolat is acceptatie de sleutel tot het omgaan met ambivalentie. “Begrijpen dat gemengde gevoelens normaal en afhankelijk van de situatie zijn, kan koppels helpen om conflicten minder gespannen aan te gaan.”

Voor afnemende aandacht is bewuste aanwezigheid de oplossing. “Zorg ervoor dat je tijdens gesprekken geen afleiding hebt van telefoons of laptops”, adviseert ze. “Dit versterkt de band tussen partners en helpt misverstanden te voorkomen, vooral in stressvolle tijden.”

Signaal

Ambivalentie mag dan stressvol zijn, het laat volgens Zoppolat ook zien dat mensen betrokken zijn bij hun relatie. “Het kan een signaal zijn om positiever in de relatie te investeren of om te erkennen dat het tijd is om afscheid te nemen. Die keuze ligt bij ieder individu zelf.”

Bron: VU