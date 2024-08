B&B Vol Liefde: Els is openhartig over haar eerdere huwelijken

Het lukte Els niet om op structurele basis bij import-Schot Robert Jan in te piepen, maar de struise blonde ex-stewardess zit niet bij de pakken neer. Ze deelt allerlei foto's van voor en achter de schermen van het succesvolle datingprogramma B&B Vol Liefde op haar nieuwbakken socialmediapagina's. Ze neemt daarbij de tijd om 'fanmail' te beantwoorden, en is openhartig over haar privéleven.

Twee dochters

Wil je een kijkje achter de schermen van B&B Vol Liefde of privéfoto's gluren van Els, dan kun je op Facebook ( Els WhoEls ) en Instagram ( whoelsbbvl ) je hart ophalen. Een nieuwsgierige fan vroeg Els op Instagram over haar verleden in de liefde. Els reageert daarop dat deze vraag eigenlijk 'heel privé' is, maar ze geeft toch antwoord. “Long story short: mijn twee dochters zijn uit een eerste huwelijk van bijna twintig jaar."

Weduwe

En verder: "Ik ben in 2014 voor een tweede keer getrouwd en hij is in 2018 overleden. Dit is het enige dat ik erover kwijt wil. Weduwe dus", schrijft ze bij een foto van zichzelf waarop ze straalt aan de gracht.