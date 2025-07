In de zomer kan het voor katten snel te warm worden. Als je het zelf te heet vindt, ga er dan van uit dat je kat daarvan ook last heeft. Oververhitting ligt op de loer en dat kan gevaarlijk zijn. Let volgens dierenarts Piet Hellemans op de volgende symptomen: sloom gedrag, hijgen (bij katten altijd zorgwekkend), evenwichtsverlies of toevallen, en spiertrillingen. Merk je deze klachten? Ga dan direct naar de dierenarts.

Laat je kat altijd zelf een koele plek zoeken, bijvoorbeeld in een goed geventileerde kamer met een ventilator, open ramen of in de badkamer. Houd minstens één kamer koel door gordijnen of rolluiken te sluiten en zorg dat de kat er vrij in en uit kan lopen. Geef katten ook de mogelijkheid buiten in de schaduw te liggen, maar binnen is het vaak koeler, vooral met airco aan.

Zorg dat je kat altijd toegang heeft tot vers water. Zet meerdere drinkbakjes neer en probeer eventueel een drinkfontein; het geluid van stromend water stimuleert katten extra om te drinken.

Borstelen helpt om de wintervacht sneller kwijt te raken en zo het lichaam te verkoelen. Je kunt desgewenst de vacht licht besproeien met een plantenspuit, mits je kat dat prettig vindt. Voor extra verkoeling kun je de voetkussentjes kort in een vochtige doek wikkelen of een speciale koelmat aanbieden.

Katten zweten via hun pootjes, dus die koel houden helpt extra. Sluit je kat niet ergens op en forceer geen koeling. Katten weten zelf het beste waar ze het koelste plekje kunnen vinden.

Met deze tips help je je kat veilig en comfortabel de warme zomer door, zonder risico op oververhitting.