De Noordzee is nog nooit zo warm geweest — en dat gaan we in de herfst voelen

De zeeën en oceanen hebben koorts. Het gaat helemaal niet goed. Wie deze zomer een teen in het water stak, schrok zich waarschijnlijk een hoedje. De Noordzee is zo warm dat zelfs de meteorologen bijna hun eigen grafieken niet meer geloven. En dat is meer dan een badgastenfeestje: die opgeladen zee schrijft mee aan het weer van september, oktober en november.

Een zee met koorts

Op 13 juli 2026 mat het meetstation Lichteiland Goeree voor de Zuid-Hollandse kust een zeewatertemperatuur van 20,1 graden. Voor half juli is dat hoger dan ooit gemeten. Normaal wordt zo'n waarde pas eind augustus aangetikt, en dan alleen in een uitzonderlijk warme zomer. De mariene hittegolf begon op 24 mei en duurde half juli al 53 dagen. In augustus lopen de metingen nog verder op: langs delen van de zuidelijke Noordzee ligt het oppervlaktewater rond 20 à 21 graden, plaatselijk richting het strand tikt het strandwater zelfs 24 graden aan.

Ter vergelijking: in het langste eerdere geval, mei 2024, hield een Noordzee-hittegolf het 27 dagen vol met een piek van 2,2 graden boven normaal. Dat oude record is deze zomer al ruim voorbij.

“De huidige hittegolf bij Lichteiland Goeree begon 24 mei en duurt inmiddels al 53 dagen.”

Waarom die zee zo lang warm blijft

Water is een trage jongen. Het warmt langzaam op, maar staat die warmte ook maar mondjesmaat weer af. Daarom bereikt de Noordzee zijn piek pas eind augustus, weken nadat de zon het hoogst heeft gestaan. In het najaar, als de lucht boven land al flink afkoelt, blijft de zee nog wekenlang lauw hangen. In oktober is de Noordzee gemiddeld al vier graden warmer dan het land eronder.

Die temperatuurkloof is precies waar het regenverhaal begint.

De warmtebatterij loopt leeg boven de kust

Warmer water betekent meer verdamping. Boven een zee die een paar graden te warm is, stijgt vochtige lucht sneller op, koelt af op hoogte en klontert samen tot forse buienwolken. Waait er dan een west- of noordwestenwind, dan drijven die buien recht de kust op. Verder landinwaarts sterven ze vaak uit, omdat de lucht boven het koudere land minder brandstof levert.

Het resultaat is een bekend Nederlands klimaatverschijnsel: in de herfstmaanden valt in de kuststrook tot veertig procent meer neerslag dan het landelijk gemiddelde. Oktober is doorgaans de natste maand aan zee, met plaatselijk ruim honderd millimeter regen . In Zuidoost-Nederland blijft het beduidend droger.

Elke graad die de zee warmer is dan normaal, jaagt de verdamping onder gunstige omstandigheden met ongeveer twintig millimeter per maand omhoog. Reken maar uit wat een zee doet die lokaal twee tot vier graden boven de klimatologie zit.

“De energie van de zon die in de zomer als warmte in het Noordzeewater wordt opgeslagen, levert bij westenwind ook de voeding voor intense regenbuien in de kuststrook.”

Wat betekent dit voor de herfst van 2026?

Eerlijk is eerlijk: zeewatertemperatuur alleen bepaalt de herfst niet. De grote spelverdeler blijft het luchtdrukpatroon. Blijft er een stevig hogedrukgebied boven West-Europa hangen, dan blijven zelfs met een kokende zee de buien uit. Blaast er wekenlang een koude noordwestenwind, dan koelt de Noordzee juist snel af en verdwijnt het extra effect.

Maar áls de wind straks westelijk of noordwestelijk gaat waaien, en die kans is in de herfst statistisch groot, dan is het zeewater klaar om buien op te laden zoals we ze normaal niet krijgen. Meer, zwaardere en langer aanhoudende regen aan de kust ligt dan op de loer, met bovendien een verhoogd risico op snel uitdiepende najaarsstormen omdat het temperatuurcontrast tussen zee en lucht groter is dan gebruikelijk.

De kustprovincies staan dus vooraan om nat te worden. Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Alkmaar, Leeuwarden en de Zeeuwse eilanden zijn de klassieke kandidaten voor die extra hoosbuien; Limburg en Twente zullen er relatief weinig van merken.

Waar we op moeten letten

Kans op zware najaarsbuien: verhoogd, vooral aan de kust en met westenwind.

verhoogd, vooral aan de kust en met westenwind. Overstromings- en wateroverlastrisico: groter in stedelijk gebied met veel verharding.

groter in stedelijk gebied met veel verharding. Herfststormen: door groter temperatuurcontrast tussen warme zee en koudere lucht kunnen depressies feller worden.

door groter temperatuurcontrast tussen warme zee en koudere lucht kunnen depressies feller worden. Zeeleven: kabeljauw en haring trekken noordwaarts, ansjovis en inktvis rukken op, en kwallen laten zich vaker zien.

kabeljauw en haring trekken noordwaarts, ansjovis en inktvis rukken op, en kwallen laten zich vaker zien. Winter erna: een warme zee die traag afkoelt, houdt de winter in Nederland langer zacht.

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